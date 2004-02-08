مجمع روحانيون مبارز ليست انتخاباتي منتشر نمي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، يك عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز با اعلام اين خبر در گفت و گو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور گفت: اين تصميم در جلسه شب گذشته مجمع كه به منظور تعيين راهبردهاي اين تشكل براي انتخابات اول اسفند برگزار شد، اتخاذ گرديد.

به گفته اين عضو مجمع، در جلسه شب گذشته كه با حضور سيد محمدخاتمي رئيس جمهور و مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، وضعيت تأييد صلاحيت ها از سوي شوراي نگهبان بررسي و براي اعلام مواضع اين تشكل تبادل نظر به عمل آمد.

در همين حال اين عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون به خبرنگار ما گفت كه براساس تصميمات شب گذشته، اين تشكل در انتخابات مجلس هفتم ليست انتخاباتي منتشر نخواهد كرد.



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