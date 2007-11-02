  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۱۳

بازیهای سالنی آسیا - ماکائو

بیداریان و تیم 4 در 100 متر مختلط راهی فینال شدند / جابجایی سه رکورد ملی

بیداریان و تیم 4 در 100 متر مختلط راهی فینال شدند / جابجایی سه رکورد ملی

چهارمین روز مسابقات شنای بازیهای داخل سالن آسیا در ماکائو با راهیابی محمد بیداریان درماده 100 متر کرال سینه و تیم 4 در 100 متر مختلط به فینال این مسابقات و جابجایی سه رکورد ملی همراه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین روز ازمسابقات شنای دومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا که با حضور 25 کشور در 15 ماده در استخرمسافت کوتاه مجموعه المپیک ماکائو جریان دارد، صبح امروز و درمرحله مقدماتی شناگران کشورمان در سه ماده با حریفان آسیایی خود به رقابت پرداختند که نتایج این مسابقات به شرح زیر است:

در ماده 100 متر کرال سینه، محمد بیداریان با ثبت زمان 44/51 ثانیه در مجموع  رکوردها درجای سوم قرار گرفت و به مرحله فینال راه یافت. بیداریان همچنین با کسب این زمان 19 صدم ثانیه رکورد قبلی این ماده را (63/51) که متعلق به خودش بود را بهبود بخشید. 

در ماده 4 در 100 مترمختلط تیمی، تیم کشورمان متشکل از شاهین برادران، حمید رضا مبرز، محمد علیرضایی و امین نوشادی با ثبت زمان 23/52/3 دقیقه در مجموع رکوردها در جای دوم ایستادند و راهی دیدار فینال شدند. این تیم با کسب این زمان، رکورد ملی کشور را نیز 11 ثانیه و 15 صدم ثانیه کاهش دادند. (رکورد قبلی این ماده متعلق به تیم تهران با زمان 38/03/4 و با ترکیب برادران، بیداریان، آشتیانی و نوشادی در مسابقات مسافت کوتاه قهرمانی کشور 86 در رشت بود)

در ماده 100 مترمختلط انفرادی، شاهین برادران با ثبت زمان 83/59 ثانیه اگرچه با کسب مقام چهاردهم از راهیابی به دیدارفینال بازماند اما موفق شد 9 صدم ثانیه رکورد قبلی این ماده (92/59) را که به خودش بود را بهبود ببخشد.

در ماده 100 متر کرال سینه، پاشا وحدتی  با ثبت زمان 53/52 ثانیه در مجموع رکوردها در جای نهم ایستاد و از راهیابی به فینال باز ماند.

رقابتهای شنای بازیهای داخل سالن ماکائو عصر امروز با برگزاری فینال مواد فوق به پایان خواهد رسید. تیم کشورمان تاکنون در رشته 50 متر قورباغه توسط محمد علیرضایی به یک مدال طلا دست یافته است.

کد مطلب 579381

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها