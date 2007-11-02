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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۳۷

/هفته هفتم لیگ قطر/

السیلیا و ام صلال پیروز شدند

السیلیا و ام صلال پیروز شدند

هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر شب گذشته با پیروزی تیم های السیلیا و ام صلال آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته ام صلال در یک بازی یک طرفه موفق به شکست 4 برصفر الخور شد و با 10 امتیاز به رده چهارم جدول رده بندی صعود کرد. برای ام صلال در این بازی صبری لاموشی (8 و3) و حسین علی (69 و39) گلزنی کردند.

در دیگر بازی دیشب الوکره در خانه با نتیجه 4 بر3 مقابل السیلیا تن به شکست داد. ستاره این بازی عبدالله سیسه بود که 3 بار در دقایق (90 و65، 22) گلزنی کرد. گل های تیم الوکره را نیز علی بوصابون (51) و عادل رمزی (68 و64) به ثمر رساندند. 

همچنین در دیگر بازی برگزار شده، تیم فوتبال السیلیا با شکست الوکره 6 امتیازی شد و به رده هشتم جدول رده بندی لیگ قطر صعود کرد.

هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ قطر امشب با برگزاری 3 بازی دیگر طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:
جمعه - 11/8/86
الغرافه - الشمال
القطر- السد
العربی - الریان

کد مطلب 579384

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