السیلیا و ام صلال پیروز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته ام صلال در یک بازی یک طرفه موفق به شکست 4 برصفر الخور شد و با 10 امتیاز به رده چهارم جدول رده بندی صعود کرد. برای ام صلال در این بازی صبری لاموشی (8 و3) و حسین علی (69 و39) گلزنی کردند.

در دیگر بازی دیشب الوکره در خانه با نتیجه 4 بر3 مقابل السیلیا تن به شکست داد. ستاره این بازی عبدالله سیسه بود که 3 بار در دقایق (90 و65، 22) گلزنی کرد. گل های تیم الوکره را نیز علی بوصابون (51) و عادل رمزی (68 و64) به ثمر رساندند.

همچنین در دیگر بازی برگزار شده، تیم فوتبال السیلیا با شکست الوکره 6 امتیازی شد و به رده هشتم جدول رده بندی لیگ قطر صعود کرد.

هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ قطر امشب با برگزاری 3 بازی دیگر طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

جمعه - 11/8/86

الغرافه - الشمال

القطر- السد

العربی - الریان