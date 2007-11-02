مراجعه به شهرداری ها نزدیک به صفر می شود

مدیرکل تدوین ضوابط و مقررات معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: با استفاده از سایر ویژگیهای فضای IT که در دستور کار شهرداری تهران قرار دارد بجز در مواردی که نیاز به ارائه مدارکی نظیر نقشه های ساختمانی ، تشکیل پرونده و انتقال مالکیت است، بسیاری از کارها از طریق SMS و Email انجام شده و به این ترتیب نیازی به مراجعه به شهرداری نخواهد بود.

وی با اشاره به راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران خاطر نشان کرد : از 12 خرداد در 2 منطقه و از 31 تیرماه در 22 منطقه اقدام به راه اندازی دفتر خدمات الکترونیک کرده ایم که تا کنون 6500 پرونده در آنها تشکیل شده است و بدین ترتیب نیاز به انجام 18 تا 20 هزار سفر درون شهری حل شده است.

مهندس فرزان شیروان بیگی تأکید کرد : وظایفی که به شهرداری ها اضافه می شود به حدی است که امکان انجام بسیاری از آنها در آینده نخواهد بود و با بهره گیری از خدمات فن آوری اطلاعات، شهرداری باید به یک نهاد مدیریتی، نظارتی و هدایتی تبدیل گردد و امور توسط بخش خصوصی انجام شود.

وی همچنین تصریح کرد : حرکت شهرداری در جهت ایجاد یک شهر الکترونیک است که در ابتدا با تکمیل بانک اطلاعات شهرداری محقق می شود چراکه در دنیای امروز موفقیت در انتظار کسانی است که صاحبان اطلاعات هستند.

مدیرکل تدوین مقررات معاونت شهرسازی و معماری افزود : شهردار تهران تأکید زیادی بر ایجاد سهولت در انجام امور شهروندان دارد که راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری نیز در همین راستا صورت گرفته ولی باید توجه داشت که 70 تا 80 درصد امور مربوط به این حوزه به سازمانها و ارگانهایی به غیر از شهرداری مربوط است.

شیروان بیگی به همکاری و تعامل با سازمان های دیگر اشاره و تصریح کرد : تعاملات خوبی را با سازمان ثبت انجام داده ایم که بسیاری از مشکلات مردم را بین شهرداری و ثبت حل می کند .

وی یادآور شد : 71 نوع فرم و استعلام در حوزه شهرسازی طبقه بندی شده که در بسیاری از موارد برای مردم و حتی شهرداری ایجاد مشکل کرده اند که شهرداری می کوشد با هماهنگی سایر ارگانها رفت و آمد های 2 تا 3 ماهه مردم را به یک مرتبه مراجعه حضوری کاهش دهد.