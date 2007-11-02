نماز جمعه؛ تجلی شکوه اتحاد ملی و انسجام اسلامی

هر جمعه مسلمانان از گوشه و کنار شهرها، چون دانه های زلال باران به یکدیگر پیوسته و در صفوفی منظم، سرشار از انسانیت و دوستی، شنونده خطبه هایی هستند که بیانگر آخرین اخبار و اطلاعات روز جهان و مهمتر از آن چگونگی برخورد و مقابله صحیح با آنها است .

مسلمانان خداجوی در این روز باصداقت و صمیمیت، در صفهای فشرده صلابت و قدرت خود را به رخ دشمنان و بدخواهان اسلام و انقلاب کشانده، اتحاد و همدلی خود را مورد تأکید قرار می دهند .

حضور پرشور در این سنگر اسلامی پشتوانه ای قدرتمند و عظیم برای صیانت و حراست از آرمانها و ارزشهای ایرانی اسلامی است که دشمنان سعی در تضعیف و تخریب آنها دارند .

نماز جمعه اجتماعی سیاسی - عبادی است که در روشنگری اذهان عمومی و ارتقاء بینش شرکت کنندگان در این گردهمایی بی نظیر بسیار مؤثر و سازنده است .

امام جمعه در حالیکه بر سلاح تکیه دارد، خطبه‌های سیاسی، اجتماعی و عبادی خود را که برگرفته از مسائل روز است، ایراد می کند. سلاح در دست داشتن امام جمعه نمادی از توانایی حضور در میدان و آمادگی برای رویارویی با مخاطرات است .

در سالی که "اتحاد ملی و انسجام اسلامی" گرفته، حضور مقتدرانه و آگاهانه در این همایش بی نظیر هفتگی، تأکیدی است بر هوشیاری ملت مسلمان ایران که ارزشهای اسلامی خود را پاس داشته، آمادگی لازم برای حراست از آن را داشته و برای پیشرفت و اقتدار کشور خود، متحدانه حاضر هستند .

بی تردید وحدت فکری و اعتقادی مسلمانان ایران سنگری مستحکم در مقابل توطئه های تفرقه افکنانه دشمنانی است که سربلندی ایران اسلامی را بر نتابیده و به هر ریسمانی به منظور پراکنده کردن مسلمانان و جلوگیری از رشد آنها، چنگ می زنند.