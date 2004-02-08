روزانه 5 هزار تن به ظرفيت توليد متانول كشور افزوده مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، با بهره برداري از اين طرح در سال 1385 توليد روزانه متانول اين شركت از 5 هزار تن به 10 هزار تن و معادل سه ميليون و 300 هزار تن در سال افزايش خواهد يافت.

طرح اول متانول چهارم پتروشيمي زاگرس از فروردين ماه سال 1380 با ظرفيت توليد روزانه 5 هزار تن آغاز شده و درحال حاضر بيش از 70 درصد پيشرفت داشته است.

از جمله مشخصات بارز اين طرح استفاده از نوعي راكتور توليد گاز سنتز مي باشد كه با توجه به طراحي خاص آن براي نخستين بار در جهان دراين طرح مورد استفاده قرار خواهد گرفت به علاوه مجموعه راكتورهاي سنتز اين طرح نيز اولين راكتورهايي است كه در جهان قادر به توليد 5 هزار تن متانول خالص در روز مي باشد.

به گزارش مهر، در اين طرح سعي شده است تا حد امكان صنايع داخلي كشور نقش خود را در ساخت تجهيزات مورد نياز ايفا نمايند كه از اين جمله ميتوان به برجهاي تقطير سه گانه متانول با ارتقاع بيش از 70 متر و قطر 7 متر با 85 سيني اشاره كرد.

همچنين تعداد زيادي از مبدلهاي حرارتي كه برخي از آنها داراي 7 هزار لوله بوده و نيز تعدادي از ظروف تحت فشار طرح و مخازن ذخيره توسط پيمانكاران ايراني ساخته و نصب خواهند شد.

گفتني است كاربرد محصولات طرح مذكور در توليد اسيد استيك و همچنين به عنوان حلال در صنايع پايين دستي ، رزين ها، چسبها، فرمالديئدها، ضد يخ، انواع پلاستيكها، سوخت ديزل و نظاير آن مي باشد.