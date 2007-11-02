به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، رئیس جمهور پیش از بهره برداری از این طرح، از بخش‌های مختلف این مجتمع بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند کار آن قرار گرفت.

این مجتمع از جمله طرح‌های بخش نخست پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به شمار می‌رود که مرحله اول آن از پنجم فروردین در مدار تولید قرار گرفته است.

در دو مرحله مجتمع پتروشیمی اوره و آمونیاک غدیر سالانه یک میلیون تن اوره و 680 هزار تن آمونیاک تولید می‌شود. محصول اصلی این مجتمع اوره است و بیشتر آمونیاک تولیدی آن نیز به تولید اوره اختصاص دارد.

برای ساخت مجتمع پتروشیمی اوره و آمونیاک غدیر 452 میلیون دلار و هزار و320 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است که با صدور محصولات آن به میزان سالانه 300 میلیون دلار مبلغ سرمایه گذاری شده در مدت دو سال باز خواهد گشت.

با بهره برداری از این مجتمع تولید اوره در کشور روزانه به 6 هزار و 500 تن می‌رسد که ایران در ردیف تولیدکنندگان عمده اوره جهان قرار خواهد گرفت.

کشورمان سالانه به 5 میلیون تن اوره کشاورزی نیاز دارد که 2 و نیم تا سه میلیون تن از این میزان را مجتمع‌های پتروشیمی شیراز خراسان و رازی تولید و به بازار مصرف عرضه می‌کنند.

با توجه به کمبود تولید این محصول راهبردی در کشور مجتمع پتروشیمی غدیر که وظیفه صادرات را به عهده دارد با عقد قرارداد با سازمان خدمات حمایت کشاورزی بیش از50 هزار تن از اوره تولیدی خود را به مصرف داخل می‌رساند.

تقاضای سرمایه‌گذاری در ایران 2 برابر شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عسلویه، دکتر محمود احمدی نژاد صبح دیروز پنجشنبه در مراسم افتتاح طرح پتروشیمی اوره و آمونیاک غدیر مطلب با اشاره به تهدیدات اخیر آمریکا مبنی بر افزایش تحریم‌های اقتصادی ایران گفت: تحریمی که از آن سخن می‌گویند در اصل به ضرر خودشان است زیرا آنان می‌دانند که اگر ما چرخشی در اقتصاد خود به وجود آوریم چه اتفاقی در اقتصاد جهان رخ خواهد داد.

وی با اشاره به حجم مبادلات و سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی در اقتصاد کشور گفت: امروز سرمایه گذاری داخلی و خارجی ما دو برابر گذشته شده است، حال دشمنان می‌خواهند چه کسی را تحریم کنند؟ کشوری که تبادلات و سرمایه گذاری‌های اقتصادی اش دو برابر شده است؟

رئیس جمهور ادامه داد: اصل کار این آقایان این است که از کیسه خلیفه می‌زنند زیرا آمریکایی که دم از تحریم می‌زند هیچ شرکتی در ایران ندارد که حال بخواهد با استفاده از آنان ما را تحریم کنند آمریکا در اصل با این کار خود کشورهای اروپایی را تحریم می‌کند.

وی با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران ظرفیت و فرصت زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد گفت: به طور متوسط در دو سال اخیر در بخش‌های گوناگون خصوصا در بخش نفت و پتروشیمی 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گرفته می‌گیرد که تقاضای کشورهای خارجی مخصوصا کشورهای اروپایی برای سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی ونفت ما رو به گسترش است.

رئیس جمهور که در افتتاح طرح اوره و آمونیاک غدیر در منطقه پارس جنوبی "عسلویه" سخن می‌گفت، به تقاضاهای جدید از سوی کشورهای اروپایی برای سرمایه گذاری در ایران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تقاضاهای بسیاری بر روی میز ایران وجود دارد اینها فرصت‌های مناسبی است که خداوند به ملت ایران عنایت کرده است.

دکتر احمدی نژاد گفت: در حال حاضر حجم توافقات نسبت به سال گذشته دو برابر است بنابراین می‌بینیم که هم امکانات و هم فرصت برای ساخت کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه شتاب خوبی بعد از پیروزی انقلاب در کشور به وجود آمده است گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما شاهد رشد و پیشرفت در داخل کشور هستیم و امروز نیز با استفاده از این باور که "ما می‌توانیم" و می‌بینیم که صنایع ما چگونه در حال پیشرفت و ترقی است.

رئیس جمهور گفت: آنچه که بر عهده دولت است تامین اعتبار و باز کردن راه‌هاست و آن چیزی که بر عهده ملت است این است که با اراده قوی و توان خود کشور را به سمت پیشرفت سوق دهد.

وی خطاب به مسئولان وزارت نفت و پتروشیمی کشور گفت: بنده از شما مسئولین پتروشیمی می‌خواهم که سریعا پروژه‌های دیگر در این منطقه را افتتاح کنید، مراسمی را برپا کنید که در آن مردم حضور داشته باشند و اخبار خوش را به ملت ایران برسانید.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به اهمیت پتروشیمی در کشور و جهان گفت: حجم سرمایه گذاری در بخش پتروشمی امروز 300 میلیون دلار است که شما مسئولان پتروشیمی باید تلاش کنید تا این صنعت را توسعه دهید وحتی صنایع پایین دستی و خطوط اتلین در کشور را گسترش دهید زیرا وجود صنایع پایین دست پتروشیمی در سراسر کشور باعث بالا رفتن ارزش افزوده و درآمدهاست.

رئیس جمهور افزود: ما باید مقدمات را فراهم کنیم، اگر قانونی لازم است انجام دهیم تا مردم وارد این عرصه شوند. ما باید کاری کنیم تا تمام ایرانیان سهامدار پتروشیمی شوند.

احمدی نژاد در ادامه به تولید گاز در کشور اشاره کرد و گفت: ما باید کاری کنیم تا هر متر مکعب گازی که در کشور تولید می‌شود به بهترین کالا و حداکثر ارزش افزوده تبدیل شود. ما نگاهمان چه در داخل وچه خارج از کشور باید به گونه ای باشد که در 5 سال آینده حرف اول را در جهان بزنیم.

وی خطاب به مسئولین گفت: شما باید کاری کنید در 5 سال آینده از کشورهای مختلف به ایران بیایند و در خصوص پیشرفت‌های حاصل شده آموزش ببینند شما باید تلاش کنید تا تمامی پروژه‌ها و طرح‌ها را بومی کنید و حتی تلاشتان به سمتی باشد که تمامی روش‌های موجود را عوض و به نام ملت ایران ثبت کنید.

رئیس جمهور در پایان سخنان خود به پیشرفت‌های چشمگیر ملت ایران در صنعت نفت اشاره کرد و گفت: در سفر مسئولان کشورهای خارجی به ایران شاهد امضای ده‌ها قرارداد جدید هستیم که این قراردادها رو به گسترش است حال بنده از شما می‌خواهم تا تلاش خود را بر اساس این باور که ما می‌توانیم بیشتر کنید تا در آینده ای نزدیک به یک قطب بزرگ صنعت در بخش نفت و پتروشیمی تبدیل شویم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عسلویه، پیش از سخنان دکتر احمدی نژاد، آیت الله ایمانی نماینده ولی فقیه در استان بوشهر، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیر بخش خصوصی غدیر گزارشی از برنامه‌های خود را ارائه کردند.

رئیس جمهور در این سفر همچنین با تعدادی از کارگران از نزدیک دیدار و گفتگو کرد. دکتر احمدی نژاد سپس از فازهای 17 و 18 این منطقه بازدید کرد.

این گزارش حاکی است، رئیس جمهور پیش از سخنرانی در جمع مدیران و مسئولان و کارگران مجتمع پتروشیمی غدیر، با حضور در فاز یک طرح اوره و آمونیاک غدیر از بخش‌های مختلف آن نیز بازدید کرد.

دستور رئیس جمهور برای حل مشکلات کارگران پارس جنوبی

در جریان سفر محمود احمدی نژاد به عسلویه برای افتتاح مجتمع تولید اوره و آمونیاک غدیر، تعدادی از کارگران این منطقه با حضور در اتوبوس حامل رئیس جمهور مشکلات خود را با وی در میان گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد همچنین ضمن دیدار از فاز 17 و 18 منطقه انرژی پارس جنوبی از نزدیک در جریان مشکلات دیگر کارگران این منطقه قرار گرفت و دستوراتی برای رفع مشکلات آنها صادر کرد.

برای تامین گاز در کشور نباید اما و اگر داشته باشیم

غلامحسین نوذری گفت: در شرایطی که 16 درصد ذخایر گاز دنیا به ظرفیت 28 تریلیون گاز را در اختیار داریم شایسته نیست برای تامین گاز مردم اما و اگر بیاوریم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عسلویه ، غلامحسین نوذری سرپرست وزارت نفت صبح دیروز در مراسم افتتاحیه طرح پتروشیمی اوره و آمونیاک غدیر با حضور رئیس جمهور اظهار داشت: امروز صنعت نفت در شرایطی قرار گرفته است که شاهد به بهره داری رسیدن واحدهای جدید در این صنعت هستیم .

وی افزود: تولید نفت کشور امروز به میزان 4 میلیون 300 هزار بشکه است که با شرایط موجود اوپک، این تولید به 4 میلیون و 145 هزار بشکه رسیده که همین میزان نیز نسبت به سال‌های گذشته از پیشرفت چشمگیری برخوردار بوده است.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به شرایط صنعت نفت در کشور گفت: امروز با شرایط مطلوبی که ما در تولید و استخراج نفت داریم باید به سمتی برویم تا با ایجاد کارخانجات که دارای ارزش افزوده و دانش پایه هستند بتوانیم ارزش این ثروت ملی را در کشور و حتی جهان بالا ببریم .

سرپرست وزارت نفت با اشاره به ذخایر گازی در کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که دارای ذخایر عظیم گاز است و 16 درصد ذخایر گازی جهان نیز در اختیار ما است و ما باید این ظرفیت را توسعه دهیم زیرا شایسته نیست کشوری که 16 درصد ذخایر دنیا و ظرفیت 28 تریلیون گاز دارد با اما و اگر از تامین گاز سخن بگوید.

نوذری، پارس جنوبی را به عنوان پیشانی توسعه نفت برشمرد و تصریح کرد: دشمن در تلاش است تا با جنگ‌های تبلیغاتی و روانی در بخش پتروشیمی بتواند خللی در اراده ملت ایران بوجود بیاورد ولی افتتاح طرح پتروشیمی اوره آمونیاک نشان داد که ملت ایران از اراده بالایی برای پیشرفت کشور برخودار است.