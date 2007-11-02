رویکرد دینی دولت نهم حجت را بر همگان تمام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا رضوی صبح جمعه در جلسه هم اندیشی مدیران اجرایی گفتمان دینی جوان سازمان تبلیغات اسلامی استان در بابل افزود: دستگاه ها و نهادهای فرهنگی باید با تلاش جهاد گونه در جهت تقویت ایمان دینی جامعه گام های موثری بردارند.

وی خاطر نشان کرد: جذبه های کاذب با رنگ و لعاب مختلف جوانان و نسل پویا ما را از مساجد و برنامه های معنوی دور می کند و باید با جهاد فرهنگی برای تقویت ایمان دینی و فرهنگ اسلامی تلاش کنیم.

رضوی افزود: جلسات گفتمان دینی یکی از بهترین ابزارهای موثر در مقابله با شبهات دینی و فرهنگی است.

وی یادآور شد: با ادارات آموزش و پرورش هماهنگی مقدماتی به عمل آمده و آمادگی بسیار خوبی برای برگزاری مطلوب این جلسات فراهم است.