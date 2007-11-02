  1. استانها
  2. مازندران
۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۰۰

رویکرد دینی دولت نهم حجت را بر همگان تمام کرد

ساری - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به رویکرد دینی دولت نهم اظهار داشت:رویکرد دینی دولت نهم حجت را بر مسئولان و نهادهای فرهنگی تمام کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا رضوی صبح جمعه در جلسه هم اندیشی مدیران اجرایی گفتمان دینی جوان سازمان تبلیغات اسلامی استان در بابل افزود: دستگاه ها و نهادهای فرهنگی باید با تلاش جهاد گونه در جهت تقویت ایمان دینی جامعه گام های موثری بردارند.

وی خاطر نشان کرد: جذبه های کاذب با رنگ و لعاب مختلف جوانان و نسل پویا ما را از مساجد و برنامه های معنوی دور می کند و باید با جهاد فرهنگی برای تقویت ایمان دینی و فرهنگ اسلامی تلاش کنیم.

رضوی افزود: جلسات گفتمان دینی یکی از بهترین ابزارهای موثر در مقابله با شبهات دینی و فرهنگی است.

وی یادآور شد: با ادارات آموزش و پرورش هماهنگی مقدماتی به عمل آمده و آمادگی بسیار خوبی برای برگزاری مطلوب این جلسات فراهم است.

کد مطلب 579398

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها