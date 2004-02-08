عضو مجمع مدرسان و محققان حوزه علميه قم: مجمع مدرسان در انتخابات ليست نمي دهد

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، در خصوص چگونگي حضور مجمع مدرسان حوزه علميه قم درهفتمين دوره انتخابات مجلس گفت: بدليل ردصلاحيتهاي انجام شده اين مجمع نمي تواند ليست كامل و مطمئني ارائه دهد بنابراين اين مجمع براي انتخابات نه ليست ميدهد و نه هيچ كاري در اين خصوص انجام مي دهد.

وي تحقق شعارخاتمي درخصوص آزاد، قانوني و رقابتي برگزارشدن انتخابات را بعيد دانست و گفت: مجمع مدرسان و محققان در انتخابات شركت نمي كند اما انتخابات را تحريم هم نمي كند ضمن اينكه دوستان خود را از شركت در انتخابات بر حذر نمي داريم.

موسوي تبريزي با اشاره به فضاي موجود براي برگزاري انتخابات گفت: متاسفم كه بعد از 24 انتخابات امروزه هم طيف اصلاح طلب و هم محافظه كار هيچ كدام از اين انتخابات به عنوان انتخابات سالم نمي توانند نام ببرند. آقاي جنتي مي گويد ما بخاطر حكم حكومتي صلاحيت عده اي را تاييد كرديم يعني عده اي ناصالح را آورديم، آقاي خاتمي مي گويد اين انتخابات را بخاطر حكم حكومتي اجرا مي كنيم يعني دو طرف اذعان دارند كه انتخابات واقعي نيست.

وي تصريح كرد: اين مسئله بايد حل مي شد و راه آن اين بود كه شوراي نگهبان اجازه مي داد قانون انتخابات تصويب ميشد تا حداقل حقوق مردم در انتخابات لحاظ شود.

موسوي تبريزي معتقد است: اگر قانون انتخابات تصويب و امور طبق آن پيش مي رفت احتمال اينكه نصف مجلس از طرفداران شوراي نگهبان باشد زياد بود، اما اين اقدام انجام نشد و متاسفانه درحال حاضر هر گروهي كه به مجلس برود، راي اكثريت مردم را نخواهد داشت.

وي با تشريح شبهاتي كه اقدام شوراي نگهبان در اذهان ايجاد كرده است، گفت: از همين الان مجلس بعدي زيرسوال رفته است. در ميان طرفداران شوراي نگهبان اين شبهه ايجاد شده است كه نكند كانديداها غيرصالح بوده و با فشارهاي موجود آمده باشند ضمن اينكه اصلاح طلبان نيز اشكالات مدنظر خود را به اين مجلس دارند.

عضو مجمع مدرسان و محققان حوزه علميه قم افزود: متاسفم كه بعد از 25 سال در دهه فجر انقلاب اسلامي، انتخابات كه اساس انقلاب و بنياد آن است و بقاي حكومت به آن است امروز مورد شبهه اكثر گروههاي درون حكومت قرار گرفته است.

موسوي تبريزي گفت: امام با تمام محبوبيتي كه در ميان ملت داشت وقتي به ايران آمد "حتي نام نظام را هم به راي گذاشت" حتي به رئيس جمهوري كه با اصل ولايت فقيه مخالفت كرده بود اجازه كانديدا شدن داده بود و رئيس جمهور شد.

موسوي تبريزي ادامه داد كه ما امام و انقلاب را اينگونه مي شناسيم، ما در اوج جنگ انتخابات برگزار كرديم، بدون نظارت استصوابي، مشكلات ما بعدا شروع شد در حاليكه بايد روز به روز بهتر مي شديم متاسفانه بدتر شديم.

وي تصريح كرد: آينده كشور را مردم بايد رقم بزنند ما هم دركنار مردم هستيم و ان شاءالله حكومتي ها در كنار مردم قرار مي گيرند و متوجه ميشوند. ما بايد بازگشت به مردم داشته باشيم.