به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت امور رسانه‌ها و اطلاع رسانی جشنواره اعلام کرد، در حالی که روند دریافت آثار برای بخش "یاس زرین" مسابقه فیلمنامه تا پانزدهم آبان ماه ادامه دارد، دو هیئت مرکب از کارشناسان و صاحب‌نظران سینما کار ارزیابی، بررسی و انتخاب آثار این بخش را آغاز می‌کنند.

در بخش انتخاب طرح فیلمنامه‌های سینمایی سید‌هادی منبتی، پرویز شیخ‌طادی، مجتبی اقدامی، مسعود صباح و سعید عقیقی و در بخش انتخاب فیلمنامه‌های کوتاه "یاس زرین" بیژن میر‌باقری، ناصر رفائی، حمید نعمت‌الله، جعفر حسنی و اعظم بروجردی مسئولیت انتخاب آثار برای بخش مسابقه را به عهده دارند.

معاونت امور رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی جشنواره کوثر ضمن اعلام این خبر یاد‌آور شد: "تاکنون بالغ بر 330 عنوان فیلمنامه و طرح فیلمنامه برای شرکت در بخش مسابقه فیلمنامه‌نویسی "یاس زرین" جشنواره کوثر به دبیرخانه جشنواره رسیده و دریافت آثار همچنان ادامه دارد."

سومین جشنواره فیلم کوثر در بخش‌های مختلف "سینمایی"، "سینمایی ویدئویی"، "فیلم های کوتاه"، " فیلم های مستند"، "فیلمنامه‌نویسی یاس زرین" و "فیلم‌های 135 ثانیه " با همت ستاد آیه‌های ایثار و تلاش، استانداری خراسان رضوی و با همکاری معاونت سینمایی و سمعی و بصری وزارت ارشاد از 20 الی 23 آذرماه سال جاری در شهر مقدس مشهد برگزار می‌شود.