به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی در خطبه اول نماز جمعه این هفته تهران در ادامه سلسله بحث‌های شکل‌ گیری نظام اسلام بر محور قرآن اظهار داشت: در شکل گیری حکومت اسلامی بهترین راه این بود که پیامبر کادر سازی کنند و افرادی را برای جامعه بزرگی که در آینده می خواهند شکل دهند تربیت کنند.

وی افزود: پیامبر(ص) در دوره کادرسازی برای تعلیم و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز نظام و حکومت آینده اسلام، از آموزش و عبادت شروع کردند و این روش به شکلی بود که رفته رفته افرادی به پیامبر می گرویدند و محور اساسی اسلام در ساختن جامعه مطلوب، انسان مومن عالم است و این کاری بود که پیامبر با "آموزش و عبادت" در مورد اصحاب پیشتاز خود اعمال کردند.

رئیس مجلس خبرگان اظهار داشت: در سیره ها و تواریخ از شکل نماز پیامبر و نوع عبادت ایشان در 40 سال پیش از بعثت نکته ای نیامده است .

در روایات امام صادق (ع) و امام باقر آمده است که پیامبر قبل از تشکیل حکومت 20 حج داشته اند که 10 یا 7 حج قبل از بعثت بوده است . در مورد نماز پیامبر دو روایت وجود دارد یک روایت می گوید پیامبر در سن 4 سالگی که با ابوطالب به شامات رفته بوده اند نماز خواندند.

وی افزود: روایت دیگر این است که پیامبر در سن 37 سالگی که جبرئیل از آسمانی آبی آورد و پیامبر را تعلیم داد تا وضو بگیرند و نماز بخوانند اما شکل نماز در این روایت نیست.

هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: بدون شک با بعثت پیامبر نماز از همان لحظات اولیه شکل رسمی به خود گرفت. یک صحبت این است که شکل نهایی نماز در معراج به پیامبر وحی شده است پیش از آن نه شکل نماز و نه تعداد رکعت ها و نه زمان آن مشخص نیست.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران با بیان اینکه نمی شود در نحوه شکل گیری نظام اسلامی که به دست ما رسیده بی تفاوت باشیم، گفت: اگر روند شکل گیری حکومت و احکام را بتوانیم روشن کنیم شاید بتوان بسیاری از نکات را دریافت و ارتباط احکام را با هم بهتر بفهمیم.

وی تصریح کرد: از این موضوع که نماز با شکلی که اکنون می خواندیم در زمان پیامبر قطعی شده و به دست ما رسیده است مطمئن هستیم و با سابقه کار که تاریخی است و برای کشف واقعیت های تاریخ در زمان پیامبر امت برای ما مهم است.