عملکرد شش ماهه اول 6منطقه شهر تهران بررسی شد

به گزارش خبرنگار سما در جلسه روز گذشته که به بررسی عملکرد مناطق 22 گانه شهرتهران در 6 ماهه اول امسال اختصاص داشت ، عملکرد مناطق ، 10، 17 ، 9، 21 ، 4 و 8 مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .

بر این اساس هر یک از معاونت های حمل و نقل و ترافیک ، فنی و عمرانی ، خدمات شهری ، اجتماعی و فرهنگی ، مالی و اداری و شهرسازی هر یک از مناطق به ارائه گزارشی در خصوص میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های اجرایی در سطح منطقه خود پرداختند .

همچنین در این نشست عملکرد هر یک از مناطق در زمینه سوله های بحران ، آرشیو الکترونیکی پرونده های شهرسازی ، سامانه 137 و 1888 مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .

معاون امور مناطق شهرداری تهران نیز خطاب به شهرداران ومعاونین هر یک از مناطق با تاکید بر اینکه بودجه سال آینده هر یک از مناطق باید بر اساس سند راهبردی محلات و بر مبنای محله محوری تعیین شود ، تصریح کرد : مناطق باید پروژه های نیمه تمام را در بودجه سال 87 لحاظ کنند تا در تخصیص اعتبارات برای اتمام هر چه سریعتر این پروژه ها از سوی مرکز مد نظر قرار گیرد .

شریفی همچنین از مناطقی که در هر یک از حوزه ها به دلیل برخی مشکلات با کندی پیشرفت مواجه بودند خواست تا با جدیت برنامه جبرانی برای رسیدن به میزان مطلوب در سه ماهه سوم سال قرار دهد .

وی با تاکید بر اینکه تمام پروژه های نیمه تمام مناطق باید قبل از فرارسیدن فصل سرما به اتمام برسد ، تصریح کرد : درآمدزایی یکی از مطالبات جدی ما از شهرداران مناطق است چراکه اگر درامدی نباشد قطعا اجرای پروژه ها با کندی مواجه خواهد شد و به همین دلیل لازم است تا مناطق با بهره گیری از پتانسیل و ظرفیت های موجود در راستای جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی تلاش کنند .

شریفی تاکید کرد : در این راستا سیاست های جدیدی برای سال 87 به منظور تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته خواهد شد که امیدواریم با این اقدام شاهد تحولات اساسی در راستای جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های شهری باشیم .

بر اساس این گزارش هریک از مناطق 9 ، 10 ، 17 ، 21 ، 4 و8 در حوزه اجتماعی و فرهنگی به ترتیب 35 درصد ، 48 درصد ، 61 درصد ، 56 درصد ، 33 درصد و 59 درصد پیشرفت داشته و در حوزه خدمات شهری هم به ترتیب با پیشرفت 51 درصد ، 69 درصد ، 68 درصد ، 68 درصد ، 71 درصد ، 56 درصد و 64 درصد مواجه بوده اند.

همچنین در این جلسه مشخص شد در حوزه های حمل و نقل و ترافیک و فنی و عمرانی به ترتیب منطقه 9 با 79 درصد و 92 درصد ، منطقه 10 با 89 درصد و 90 درصد ، منطقه 17 با 52 درصد و 90 درصد پیشرفت روبرو بوده اند و منطقه 21 با 58 درصد و 70 درصد ، منطقه 4 با 50 درصد و 81 درصد و منطقه 8 با 86 درصد و 69 درصد پیشرفت روبرو بوده اند.

شایان ذکر است ادامه جلسه بررسی عملکرد مناطق در روز شنبه ادامه خواهد یافت.

جلسه بررسی گزارش عملکرد 6 ماهه مناطق 22 گانه شهر تهران به همت معاونت امور مناطق شهرداری تهران ، اداره کل نظارت و پیگیری و ادارات کل ستادی و سازمان بازرسی شهرداری تهران برگزار شده است.