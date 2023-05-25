به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی ظهر پنجشنبه در همایش روز ملی تکریم امامزادگان و بقاع متبرکه در بقعه متبرکه خواهر امام رضا (ع) در رشت اظهار کرد: بقاع متبرکه میعادگاه عاشقی و دلدادگی با خداوند متعال است.

وی با اشاره به جایگاه بقاع متبرکه، افزود: فضیلت بخشی، معرفت افزایی و آرام بخشی جامعه در بقاع متبرکه و امامزادگان تحقق می‌پذیرد.

استاندار گیلان با بیان اینکه راه سعادت و خوشبختی از مکتب اهل بیت علیهم السلام می‌گذرد، گفت: امامزادگان بعنوان طلایه داران مکتب اسلام و ائمه اطهار (ع)، مایه عزت بخشی و آبرومندی بوده و راه سعادت را به انسان‌ها نشان می‌دهند.

عباسی با بیان اینکه گیلان قطب گردشگری مذهبی کشور است، اضافه کرد: وجود امامزادگان و بقاع متبرکه در هر نقطه‌ای از گیلان نشان دهنده جایگاه مکتب اسلام و مذهب تشییع است.

وی ادامه داد: فرهنگ گیلان متأثر از مکتب شیعی و دین مبین اسلام است که به واسطه وجود امامزادگان و بقاع متبرکه تجلی پیدا کرده است.

استاندار گیلان با تاکید بر درس آموزش از مکتب اسلام و قیام عاشورا، بیان کرد: مسیر درست ائمه اطهار (ع) از کربلای امام حسین (ع) تا کربلای ایران در جبهه‌ها، درسی برای یافتن راهی برای کمال انسان است که باید مورد تبیین و واکاوی قرار گیرد.

عباسی با بیان اینکه شهدا مایه عزت بخشی و امنیت آفرینی کشور هستند، گفت: تکریم از شهدا و خانواده‌های این عزیزان مایه خیر و برکت نظام اسلامی است.