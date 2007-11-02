امسال 350 هزار خودروی فرسوده در کشور جایگزین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، معاون امور عمرانی وزیر کشور ظهر امروز در آیین پرده برداری از پل تقاطع غیر همسطح پیامبر اعظم در ارومیه گفت: در سال های گذشته تنها 40 هزار خودروی فرسوده در ناوگان حمل و نقل عمومی کشور جایگزین شده بود که با تلاش دولت نهم در دو سال اخیر بیش از 550 هزار خودروی فرسوده در حال جایگزینی است.

وی ادامه داد: از این تعداد 200 هزار خودرو در سال گذشته جایگزین شده و 350 هزار خودروی دیگر نیز در طی سال جاری جایگزین خودروهای فرسوده کشور خواهد شد.

هاشمی با بیان اینکه هم اکنون 21 هزار دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل و نقل عمومی کشور فعال است، افزود: دولت نهم در راستای توسعه و عمران حمل و نقل عمومی کشور در دو سال اخیر، 11 هزار دستگاه اتوبوس جدید به این تعداد افزوده است.

وی در ادامه با بیان اینکه با همت دولت، کشور هم اکنون به کارگاه عمرانی بزرگی تبدیل شده است از اجرایی شدن بیش از 80 هزار پروژه عمرانی در کشور خبر داد و افزود: از این تعداد 20 هزار پروژه ملی و 60 هزار پروژه استانی هستند که در حال احداث و اجرا هستند.

هاشمی ادامه داد: بر اساس پیش بینی های انجام شده و سیاست تمرکز زدایی توسط دولت، پیش بینی می شود هر سال درصد بیشتری از این طرح ها به بهره برداری برسد.

وی تمامی این موفقیت ها را حاصل امنیت، اتحاد و همبستگی بین مردم و دست اندرکاران دولت ذکر کرد و افزود: هم اکنون در سایه این اتحاد و همبستگی شاهد موفقیت روزافزون کشور در تمامی زمینه های صنعتی، کشاورزی، فرهنگی و عمرانی هستیم.

استاندار آذربایجان غربی هم در این آیین از رشد 34 درصدی بودجه عمرانی استان در سال جاری خبر داد و گفت: این میزان نسبت به سال 84 سه برابر رشد یافته است که نشان از توجه دولت به توسعه عمران و آبادی کشور است.

رحیم قربانی اظهار داشت: بودجه عمرانی استان در سال جاری برای اولین بار است که معادل رشد جمعیتی استان اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به توانمندی های فنی و مهندسی استان خاطر نشان کرد: این استان ظرفیت کارهای عمرانی بزرگتری را در سال های آتی طلب می کند.

قربانی از کاهش نرخ بیکاری در استان هم خبر داد و گفت: با توجه به کسب رتبه برتر استان در بهره برداری از طرح های بنگاه های اقتصادی زودبازده در کشور و بر اساس اعلام وزیر کار، استان آذربایجان غربی در پایان برنامه چهارم توسعه جزو اولین استانهایی خواهد بود که به اشتغال پایدار دست می یابد.

شهردار ارومیه دیگر سخنران این مراسم از اجرای 200 پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان ارومیه خبر داد و گفت: این پروژه ها هم اکنون با برنامه زمان بندی و اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال در حال اجرا و اتمام می باشد

ابراهیم بازیان تقاطع غیر همسطح پیامبر اعظم، احداث فرهنگسرای قرآن و عترت، مطالعات جامع ترافیک و بلوار ساوالان، استاد شهریار را از جمله این طرح ها ذکر کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه هم در این مراسم ، احداث پروژه های کمربندی در کشور توسط شهرداری ها را تحمیلی بر بودجه ضعیف این نهادها عنوان کرد و گفت: این پروژه ها به دلیل اتصال شهرهای کشور باید برای اجرا از اعتبارات بودجه ملی بهره مند شوند.

پرویز جلیلی در ادامه خواستار اختصاص اعتبارات ملی توسط دولت برای اجرای طرح های مسیر گشایی خیابان امام از داخل پادگان و تکمیل کمربندی دور شهر ارومیه از طریق رودخانه شهرچایی ارومیه شد و گفت: در صورت اختصاص اعتبارات مورد نیاز این طرح ها در آینده شاهد رفع مشکلات زیادی از مسائل شهری ارومیه خواهیم شد.

هم زمان با حضور معاون امور عمرانی وزیر کشور، چهار پروژه عمرانی از جمله بلوار ساوالان (ورودی جاده بالانج) به میزان 5/12 میلیارد ریال اعتبار، بلوار استاد شهریار (ورودی جاده انهر) با اعتبار 17 میلیارد ریال، پروژه های عمرانی از محل اعتبارات تبصره 13 بودجه سال 85 به میزان 21 میلیارد ریال و پروژه های عمرانی مناطق 4 گانه شهرداری ارومیه، معادل 44 میلیارد ریال با تقاطع غیر همسطح پیامبر اعظم معادل 80 میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسیدند.

شهر ارومیه با بیش از 680 هزار نفر جمعیت در مرکز استان آذربایجان غربی واقع شده است.