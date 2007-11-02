مخالفت زاهدی با پیشنهاد خرمشاد برای تغییر در ساختار فرهنگی وزارت علوم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد باقر خرمشاد معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از مقام وزارت خواستار شده است که معاونت فرهنگی نیز مانند معاونت دانشجویی در دل سازمان امور دانشجویان تعریف شود اما وزیر علوم با این پیشنهاد موافقت نکرده و معاونت فرهنگی را مبنا قرار داده است.

پیش از این دکتر خرمشاد در جمع اعضای فعال شوراهای صنفی، کانونهای فرهنگی هنری و انجمن های علمی دانشجویی که اغلب معتقد به وضعیت نامناسب بودجه ای برای برنامه های دانشجویی بودند، گفت : یکی از مسائلی که ما را به عنوان یک معلم رنج می دهد بحث بودجه است، بنابراین بهتر است معاونت فرهنگی در قالب سازمانی با معاونت دانشجویی در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بودجه اش مستقل شود و به لحاظ دخل و خرج آسوده‌تر باشد.

مقامات مسئول در وزارت علوم معتقدند، سازمان امور دانشجویان منجر به حداقل شدن وابستگی امور دانشجویان به وزارت علوم می شود و همچنین تصمیم گیری برای بودجه ها در آن راحت تر است و بر طبق اظهارات معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، قرار گرفتن در دل سازمان امور دانشجویان می تواند یکی از راهکارهای رفع مشکلات بودجه ای حوزه فرهنگی وزارت علوم باشد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با حذف معاونت فرهنگی و قرارگیری آن در دل سازمان امور دانشجویان موافقت نکرده است.