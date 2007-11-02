احتمال استعفا حجازی / پیشنهاد مدیرفنی یا رئیس سازمان فوتبال به سرمربی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اضطراری اعضا هیئت مدیره باشگاه استقلال که به دنبال شکست این تیم مقابل پیکان تهران برگزار شد با ابقای ناصرحجازی در سمت سرمربیگری تیم فوتبال استقلال خاتمه یافت. اعضا هیئت مدیره باشگاه استقلال این فرصت را به حجازی دادند تا پایان نیم فصل نخست تیم را هدایت کند، البته در این بین وی اجازه دارد با خواست خود در جهت تقویت و یا ترمیم کادرفنی اقدام کند.

48 ساعت پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره و ابقای ناصر حجازی اخبار ضد و نقیضی از باشگاه استقلال به بیرون درز پیدا می کند اما حجازی هنوز برنامه جدید خود را به هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه ارائه نکرده است و مشخص نیست آیا با کادر فنی فعلی به کار ادامه می دهد یا تصمیم به اعمال تغییراتی درکادر فنی می گیرد.

حجازی که انتظار نداشت هیئت مدیره باشگاه استقلال برای وی زمان تعیین کند تمایل دارد مدت همکاریش با باشگاه استقلال تا پایان فصل جاری ادامه پیدا کند و علاوه بر این در ترکیب بازیکنان خود تغییراتی به وجود آورد. در عین حال برخی از مسئولان باشگاه استقلال برای روی کار آوردن گزینه های مربیگری خود بی میل نیستند حجازی سمت مدیرفنی یا رئیس سازمان فوتبال را قبول کند.

سرمربی آبی پوشان که روز گذشته نیز از حضور در تمرینات خودداری کرده است احتمال دارد با شرایط موجود از همکاری با این تیم خودداری کند و با جدایی از تیم استقلال فرصت را به مدیران باشگاه بسپارد که گزینه مورد نظر خود را برای هدایت تیم انتخاب کنند.