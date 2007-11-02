گیتس بار دیگر خواستار موافقت روسیه با سپر موشکی آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، "رابرت گیتس" در یک کنفرانس خبری در ادامه اظهارات فرافکنانه درباره طرح جنجال برانگیز سپر موشکی آمریکا گفت : "بررسی های من در مسکو (درباره همکاری در زمینه سپر ضد موشکی) و بررسی هایی که من در اروپای شرقی انجام دادم بر این اساس متمرکز شده بودند که ایرانی ها چه مدت دیگر به موشک بالستیکی دست خواهند یافت که توان هدف گیری اروپای مرکزی و غربی را داشته باشد".

وی ادعا کرد: "ما اطلاع داریم که ایرانی ها موشکهایی با برد یک هزار و سیصد کیلومتری در اختیار دارند؛ می دانیم که آنها از کره شمالی موشکهایی با برد دوهزار و پانصد کیلومتری خریداری کرده اند. مسئله اینجاست که تا چند وقت دیگر موشکهایی در اختیار خواهند گرفت که ممکن است علیه متحدان ما مورد استفاده قرار گیرد".

گیتس در ادامه این کنفرانس خبری مدعی شد :"مطمئنیم که پرتاب آزمایشی موشکهای دور برد ایران را پیش از آنکه روسها تصور می کنند، شاهد خواهیم بود". وی افزود: " قسم می خورم که من مفهوم صحبتهای روسها را درک نمی کنم زمانی که می گویند ایرانی ها به موشک هایی که بتواند اروپا و آمریکا را هدف گیری کند؛ طی 15-20 سال آینده مجهز خواهند شد".

گیتس در پایان بار دیگر خواستار موافقت روسیه با استقرار سپر موشکی آمریکا در کشورهای لهستان و جمهوری چک شد.

لازم به ذکر است، آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در خاک جمهوری چک مستقر کند.

آمریکا هدف از استقرار این سامانه را مقابله با تهدید کشورهایی همچون ایران اعلام کرده، اما روسیه ضمن رد توجیهات آمریکا در این باره، بر این نکته تاکید دارد که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را هدف قراردهد، لذا به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل و تسلط بر سیستم های موشکی روسیه است.