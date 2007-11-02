به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره اعلام کرد، هیئت داوران این جشنواره در چهار بخش انیمیشن، مستند، داستانی و دانش آموزی عبارتند از:

اکبر عالمی، حسین سلطانی، ویکتور اورزکورامیرز از ایتالیا و فرانسیس نیلسن از فرانسه در بخش انیمیشن، محمدرضا شرف‌الدین، مسعود نقاش‌زاده، مجتبی راعی، حبیب احمدزاده، شهاب‌الدین عادل، میخائیل ژلزنیکف از فنلاند و ژوکو آلتونن در بخش مستند و کمال تبریزی، فرهاد توحیدی، محمود امانی، احمد الستی، تهمینه میلانی، دیوید آگوستین مونزلوپز از ایتالیا، وحید واحد از استرالیا، داکومار مانی کوندا از هند و آنتونیو برونی از ایتالیا در بخش داستانی.



حامد دوستان، پریسا محمدحسین شیرازی، مراد ناگیف از جمهوری آذربایجان، دارکو سویچ از صربستان و چیایو هانگ از تایوان در بخش دانش آموزی فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره رشد را داوری می‌کنند.

یونیسف (سازمان بهداشت کودکان سازمان ملل) و آیسسکو (سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی کشورهای اسلامی) به فیلم‌های برگزیده این دوره جشنواره جایزه می‌دهند. همچنین قرار است در این جشنواره برنامه‌های آموزشی با محتوای دینی و قرآنی به کشورهای عضو آیسسکو ارائه شود.

پس از پایان جشنواره، فیلم‌های منتخب به صورت استانی در دیگر شهرستانها به نمایش در می‌آیند. سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد 11 تا 18 آبان ماه به همت وزارت آموزش و پرورش در تهران برگزار می‌شود.