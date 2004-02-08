در تهاجم صهيونيست ها به شهر رفح يك فعال فلسطيني شهيد و 8 تن زخمي شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري العربيه ، يك منبع پزشكي اسراييل اعلام كرد: صبح امروز درجريان تبادل آتش دررفح درجنوب نوار غزه يك عضو جبهه خلق براي آزادي فلسطين كشته و هشت تن ديگر زخمي شدند.

همين منابع گفتند :" اشرف عدنان ابو لبده"( 32 ساله ) درجريان تيراندازي نيروهاي اسراييلي به منازلش كشته شد.منابع امنيتي فلسطيني هم ضمن تاييد خبرشهادت ابولبده اعلام كردند: وي از فرماندهان گردانهاي شهيد" ابوعلي مصطفي" شاخه نظامي جبهه خلق براي آزادي فلسطين بود كه سازمان اطلاعات رژيم صهيونيستي (شين بيت ) پيشتر وي را تحت پيگرد قرار داده بود.

سخنگوي رئيس سرويس امنيت عمومي در نوارغزه گفت : نيروهاي اسراييلي با پوششي از دهها دستگاه تانك و بلدوزر و خودرو جيپ به منطقه صلح در شهر رفح يورش بردند و پس از اشغال اين شهر منازل فلسطيني ها را زير آتش سلاحهاي سنگين خود دادند.

وي تاييد كرد درجريان اين حمله وحشيانه صهيونيست ها به رفح يك عضو گردانهاي شهيد ابو علي مصطفي شهيد و هشت فلسطيني ديگر زخمي شدند .

گفتني است روز گذشته هليكوپترهاي اسراييلي خودرو حامل چند فعال فلسطيني را در نوار غزه هدف راكت قرار دادند كه طي آن دو فلسطيني شهيد و 9 تن ديگر زخمي شدند .

