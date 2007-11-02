تلفن همراه هوشمند جدیدی با سیستم عامل ویندوز موبایل 6 عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت Palm Europe Ltd با همکاری Vodafon، اپراتور اروپایی تلفن همراه، ابزار جدیدی را وارد بازار کرده که بر پایه ویندوز موبایل 6 قرار گرفته و مجهز به صفحه کیلد است.

این تلفن همراه هوشمند که Palm Treo 500v نام دارد از عملکرد " جاری سازی فیلم" (video streaming) و چند پیامی برخوردار است.

عملکرد چند پیامی امکان استفاده از سیستم های ارسال پیام از راه Instant Messaging (پیام فوری)، پیام کوتاه، ایمیل، تلفن و نرم افزار ساخت اطلاعات شخصی را فراهم می کند. این تلفن همراه هوشمند جدید از سرویس های " اینترنت ودافن لایو" حمایت می کند.

این سرویس یکی از محصولات جدید "ودافن" است که از کریسمس آینده برای کاربران اروپایی عرضه می شود.

Treo 500v که به قیمت 369 یورو عرضه شده است برای کاربرانی که به دنبال عملکردهای کافی، استفاده آسان و کاربردهای حرفه ای هستند، تلفن همراه هوشمند بسیار مناسبی است.

کاربران این تلفن همراه شبه رایانه قابل حمل با استفاده از نسخه موبایل برنامه های جانبی مایکروسافت مثل آفیس، Outlook و ویندوز لایو که با سیستم عامل ویندوز موبایل سازگار هستند، می توانند پرونده های شخصی مورد نیاز خود را بسازند و این اطلاعات را با لپ تاپ خود از طریق اتصال بی سیم به اشتراک بگذارند.

براساس گزارش کاتاوب، حافظه Treo 500v می تواند با کارت حافظه "میکرو اس دی" به 4 گیگابایت افزایش یابد.