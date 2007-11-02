سازمان ملل خواستار خارج شدن تمام سلاح های هسته ای از حالت آماده باش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این قطعنامه با 124 رای موافق در برابر سه رای مخالف سه قدرت هسته ای غرب (آمریکا - فرانسه - انگلیس ) به تصویب رسید؛ برخی کشورهای غربی و کشورهای عضو ناتو به علاوه روسیه و چین به این طرح، رای ممتنع دادند.

این قطعنامه با حمایت مشترک شیلی، نیوزیلند، نیجریه، سوئد و سوئیس قرار است برای تصویب نهایی به مجمع عمومی که شامل 192 کشور می‌شود، برود.

لازم به ذکر است، قطعنامه‌ های مجمع عمومی سازمان ملل متحد به لحاظ قانونی الزام ‌آور نیستند، اما نظر دولتهای کشورهای جهان را منعکس می‌کند.

در این قطعنامه با هدف تضمین خارج شدن تمام سلاح های هسته‌ ای از حالت آماده باش کامل، از کشورهای دنیا خواسته شده است که آمادگی عملیاتی سیستمهای سلاح‌ های هسته‌ ای‌ خود را کاهش دهند.

در همین رابطه، جان دوکان، نماینده‌ی انگلیس در کمیته‌ چند جانبه‌ کنترل و خلع سلاح، به آسوشیتدپرس گفت: ما علیه این قطعنامه رای دادیم، زیرا فکر نمی‌کنیم که خارج کردن تسلیحات هسته‌ ای از حالت آماده باش مسئله‌ ‌ای باشد که برای رسیدن به جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ ای لازم باشد به آن بپردازیم ؛ به نظر ما تاکید اعضای مجمع باید بر مسائل دیگری باشد، مسائلی از جمله تعداد سلاح‌ های هسته‌ ای و نگرانی ‌های تکثیر آنها و نه آماده به شلیک بودن آنها.

در این قطعنامه آمده است که نگه داشتن سلاح‌های هسته‌ ای در حالت آماده باش یکی از ویژگی‌های باقی مانده از جنگ سردی است که در ابتدای دهه 1990 به پایان رسید.

لازم به ذکر است؛ سه شنبه هشتم آبان، کمیته خلع سلاح و امنیت بین المللی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با اکثریت آراء قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران درباره پیگیری مصوبات خلع سلاح هسته ای در اجلاس اعضای معاهده ان.پی.تی در سالهای 1995 و 2000 را به تصویب رساند.



اکثر قریب به اتفاق اعضای جنبش عدم تعهد به این قطعنامه رای مثبت و کشورهای غربی دارنده سلاح های هسته ای (تحت پوشش چتر هسته ای) به قطعنامه رای منفی دادند.

