داوران بخش انیمیشن جشن سینمای ایران معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، پرویز پرستویی با اعلام اینکه پس از فراخوان اعلام شده بالغ بر 130 اثر به دبیرخانه یازدهمین جشن سینمای ایران رسیده، از استقبال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، موسسه صبا و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در این بخش تقدیر کرد و حضور تولیدات بخش خصوصی و افراد حقیقی را چشمگیر و قابل توجه دانست.

پرستویی با تاکید بر اینکه امسال داوری فیلم‌ها در کلیه بخش‌های جشن بزرگ سینمای ایران اهمیت زیادی داشته، داوری بخش انیمیشن را نیز حائز اهمیت توصیف کرد و رایزنی‌های گسترده انجام گرفته برای ترکیب هیئت داوری این بخش را بسیار موثر دانست، به طوری که می‌توان ادعا کرد اعضای 30 نفره این کمیته داوری همه نسل های سینمای انیمیشن را در بر می‌گیرند و جمع سلائق و تخصص‌های موجود در سینمای انیمیشن لحاظ شده است.

پرستویی در خاتمه فهرست داوران اولین جشن مستقل سینمای انیمیشن در مجموعه برنامه‌های یازدهمین جشن سینمای ایران را به این شرح اعلام کرد:

مجید شیخ انصاری، سنبل پویان، ساسان پسیان، سعید توکلیان، مهین جواهریان، مهدی خرمیان، کامیاب درویشی، سعیده ذاکری، ابوالفضل رازانی، نورالدین زرین کلک، امیر سحر‌خیز، اسماعیل شرعی، روانبخش صادقی، علی‌اکبر صادقی، محمد‌علی صفورا، معین صمدی، ناهید صمدی امین، حسین ضیایی، محمد‌رضا عابدی زمان، میترا عبدی، بهرام عظیمی، عبداله علیمراد، وجیه‌اله فرد مقدم، حمید کریمیان فخار، ناصر گلمحمدی، عارف گرانمایه، حسین مرادی‌زاده، وحید نصیریان، محمد حسین نیرومند و محمد‌رضا هنرمند.