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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۲۶

کشور نیازمند حفظ و تقویت وحدت است

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی‌ارتش گفت: کشور در زمان کنونی نیازمند حفظ و حدت و تقویت روحیه شهادت طلبی است.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت‌الاسلام محمود علوی، پیش از خطبه های نماز جمعه شهر اراک در مصلای قدس این شهر افزود: باید با تاسی به فرهنگ شهید و شهادت، تهدیدهای دشمن را بی‌ اثر کرد چنانکه تا کنون نیز چنین بوده است.

وی با اشاره به اینکه دشمن همواره در کمین است و توطئه های گونانگون علیه ما تدارک می بیند، اضافه کرد: دوران هشت سال دفاع مقدس با حفظ وحدت و همدلی منجر به پیروزی شد و اگر نبود این وحدت سرنوشت جنگ طور دیگری رقم می خورد.

حجت السلام علوی تصریح کرد: ملت ایران با تکیه بر خداوند ثابت کردند که پرورش یافته مکتب امام حسین (ع) بوده و زیربار زور نمی‌رود.

وی ملت ایران را ملتی پویا و زنده عنوان و خاطرنشان کرد: ملت رشید ایران اسلامی به ویژه جوانان با شور و شعور در همه عرصه‌ها ازجمله راهپیمایی‌ها و انتخابات حضور دارند که این مهم موجب ناکامی دشمنان شده است.

وی افزود: مردم، مسئولان و نیروهای مسلح برای برگزاری کنگره و یادواره‌های شهدا در طی سال برنامه‌ریزی و تلاش کنند.

اولین کنگره امیران، فرماندهان و ‪ ۱۴۰۰‬شهید ارتشی استان مرکزی از روز گذشته با حضور رئیس مجلس خبرگان رهبری، جمعی از مقامات کشوری، لشگری، فرماندهان نیروهای مسلح، جمعی از نمایندگان مجلس خبرگان، مجمع نمایندگان استان مرکزی درمجلس شورای اسلامی و خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان در مصلای بیت‌المقدس اراک به مدت دو روز آغاز شده است.

کد مطلب 579425

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