کشور نیازمند حفظ و تقویت وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت‌الاسلام محمود علوی، پیش از خطبه های نماز جمعه شهر اراک در مصلای قدس این شهر افزود: باید با تاسی به فرهنگ شهید و شهادت، تهدیدهای دشمن را بی‌ اثر کرد چنانکه تا کنون نیز چنین بوده است.

وی با اشاره به اینکه دشمن همواره در کمین است و توطئه های گونانگون علیه ما تدارک می بیند، اضافه کرد: دوران هشت سال دفاع مقدس با حفظ وحدت و همدلی منجر به پیروزی شد و اگر نبود این وحدت سرنوشت جنگ طور دیگری رقم می خورد.

حجت السلام علوی تصریح کرد: ملت ایران با تکیه بر خداوند ثابت کردند که پرورش یافته مکتب امام حسین (ع) بوده و زیربار زور نمی‌رود.

وی ملت ایران را ملتی پویا و زنده عنوان و خاطرنشان کرد: ملت رشید ایران اسلامی به ویژه جوانان با شور و شعور در همه عرصه‌ها ازجمله راهپیمایی‌ها و انتخابات حضور دارند که این مهم موجب ناکامی دشمنان شده است.

وی افزود: مردم، مسئولان و نیروهای مسلح برای برگزاری کنگره و یادواره‌های شهدا در طی سال برنامه‌ریزی و تلاش کنند.