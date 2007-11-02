سالن های نمایش مطلوب تهران در اختیار نهادهای دولتی است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج راد در مراسم افتتاحیه این همایش که با حضور داوران و هنرمندان برگزار شد افزود: کمبودهای تئاتر در پایتخت ایران مشهود است و این وضعیت در شهرستان ها نامطلوبتر است

وی افزود: تئاتر، هنر ویژه و خاصی است و مستلزم آموزش های ویژه است و در این زمینه های به رغم استعدادهای ارزنده در شهرستان ها کمبودهای گسترده ای مشهود است .

ایرج راد اظهار داشت: هنر نمایش با تفکر، اندیشه ، آینده و و فرهنگ انسان ها مرتبط است و باید هنرمندان این عرصه آموزش های تکنیکی و معنوی ببینند.

وی با اذعان به اینکه هر کسی نمی تواند ادعای بازیگری کند و باید هنرمندان عرصه تئاتر متخصص و آگاه باشند خاطر نشان کرد: هنرمندان وظیفه سنگینی بر دوش دارند و برگزاری اینگونه همایش ها برای توسعه تئاتر در استانها در تئاتر مملکت تاثیر گذار است.

راد با اشاره به اینکه ایرانی مملکتی بزرگ با فرهنگ های متعدد و غنی است، خاطر نشان کرد: همه این فرهنگ ها در یک نقطه مشترک به هم پیوند می خورند و ما باید این فرهنگ را تداوم بخشیم و برای فرهنگ خود ارزش قائل شویم.

وی ادامه داد: محوریت تئاتر، خواسته ها، آرزوها، رفتارها و نگاه های انسان های خلاق، ارتباط ذهنی و درونی انسانی، مسائل روانی، اجتماعی، سیاسی و انسانی است..