نماز جمعه در 550 نقطه کشور اقامه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در جاجرم، حجت الاسلام علی معادی روز گذشته در سومین گردهمایی امامان جمعه استان خراسان شمالی با موضوع توسعه کمی و کیفی پایگاههای نماز جمعه در شهر شوقان جاجرم اظهار داشت: ارتباط با مساجد و توسعه آنها از جمله سیاسته ای این شوراست و ارتقاء کیفی محتوای خطبه های نماز جمعه در دستور کار است.

وی گفت: برای تاثیر گذاری بیشتر کلام و اجرای آیین نماز جمعه طرح آموزش مجریان نماز جمعه در حال اجراست.

در این مراسم آیت اله حبیب ا...مهمان نواز امام جمعه بجنورد از نماز جمعه به عنوان پایگاهی برای تقویت اسلام یاد کرد و گفت: اقامه نماز جمعه برای رشد و تربیت روحی انسان است.

وی تقویت روح خداپرستی و ارتباط با خدا را از برکات نمازجمعه دانست و از امامان جمعه خواست تا در این آیین عبادی، سیاسی فرامین و منویات مقام معظم رهبری را برای مردم تبیین کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در خراسان شمالی با گرامیداشت یوم ا... 13 آبان از آحاد جامعه خواست تا در راهپیمایی این روز بزرگ حضوری حماسی داشته باشند.

استاندار خراسان شمالی نیز در این مراسم وجود هزار و 170 مسجد و 800 هیئت مذهبی را در توسعه استان موثر دانست.

محمد حسین جهانبخش ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت را از ترفندهای دشمن برشمرد و گفت : دشمنان نظام درصدد هستند تا با ایجاد جنگ روانی و تفرقه در بین اقوام ، نظام حاکمیتی را ناکارآمد جلوه دهند.

وی تصریح کرد: این نظام در کنار مردم با شعار کار، تلاش، عدالت و مهرورزی برای توسعه و آبادانی این سرزمین پاک تلاش می کند.