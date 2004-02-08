نمايشگاه دروپا ارديبهشت ماه سال 83 در آلمان برگزاري مي شود

مديرشركت خدمات نمايشگاههاي بين المللي در گفت وگو با خبرنگاراقتصادي مهرگفت: نمايشگاه دروپا كه يكي ازمعتبر ترين نمايشگاههاي بين المللي است هر چهار سال يكباردر دوسلدروف آلمان برگزار مي شود.

محمد حسين ثقفي افزود: اين نمايشگاه از تاريخ 30-17 ارديبهشت ماه ُسآل آينده ( 19-6 مي سال 2004 ميلادي) پس از چهار سال برگزار مي شود.

وي تصريح كرد: در سال 2000 ميلادي حدود دو هزار شركت كننده در اين نمايشگاه حضور داشتند كه پيش بيني مي شود در اين دوره اين تعداد افزايش يابد.

به گفته وي، با برپايي اين نمايشگاه تمام سرمايه گذاران و متخصصين صنعت چاپ و بسته بندي حضور خواهند داشت كه موفق ترين نمايشگاه براي معرفي صنعت چاپ است .

ثقفي ارايه آخرين فناوري در صنعت چاپ، ماشين آلات ، لوازم و مواد چاپ از جمله جوهر، محصولات مدرن، مراحل قبل از چاپ، انواع كاغذ، صحافي، مكملهاي چاپ و بسته بندي ، چاپ ديجيتال، افست، تلكسو، كاربرد سخت افزار و نرم افزاردر صنعت چاپ را از دستاوردهاي اين نمايشگاه برشمرد.

وي حضور مديران و صاحبان صنايع و كارخانجات توليد كننده ماشين آلات ، بازرگانان، فروشندگان ، طراحان، گرافيست ها، توليد كنندگان و دانش پژوهان را از ويژگيهاي اين نمايشگاه ذكر كرد.

وي برنامه بازديد از نمايشگاه دروپا را در هفته دوم از 29-24 ارديبهشت ماه به مدت شش روز اعلام كرد و افزود: آخرين مهلت ثبت نام براي بازديد كنندگان 25 اسفند ماه سال جاري است.

وي تصريح كرد: متقاضيان مي توانند براي شركت در نمايشگاه و بازديد با شماره هاي تلفن هاي 7-6439005 تماس حاصل نمايند.