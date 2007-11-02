تحقق تهدیدات ضد ایرانی باتلاق جدیدی برای کاخ سفید است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به شرایط منطقه و جهان، وضع کنونی دنیا را بد توصیف کرد و اظهار داشت: دنیا گرفتار قدرت های مغرور و زیاده خواه شده است. قدرتهایی که همه چیز دارند اما قانع نیستند و به فکر این هستند تا از دیگر کشورها منابعشان را بگیرند.

وی افزود: با آن همه ثروتی که در سراسر دنیا استثمار کرده اند، باز هم دنبال باقی مانده ثروت های دنیا هستند. هر جا نقطه سوق الجیشی پیدا می شود می خواهند تحت تصرف خود درآورند به خصوص آنجا که بحث از انرژی و عوامل انرژی زا به میان می آید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: منطقه ما و خاورمیانه و خلیج فارس طمع آنها را به خود جلب کرده و چشم های حریص آنها را به این منطقه مهم دوخته است.

وی با بیان اینکه آنان به دنبال ضربه زدن به ما با همه امکانات از جمله تحریم و جنگ روانی هستند، گفت: آنان اشتباه می کنند. اگر آن روز که امام را تبعید کردند، جوانان رابه رگبار بستند و جنگ تحمیلی را بر ما تحمیل کردند، به تذکرات توجه می کردندد و اگر می فهمیدند اسلام و ایران قدرت شکست ناپذیری هستند، کارشان به اینجا نمی رسید .

رئیس مجلس خبرگان با اشاره به لشگر کشی آمریکا به منطقه به بهانه انهدام برج دوقلوی آمریکا در 11 سپتامبر، خاطر نشان کرد: همان روز در این تریبون گفتم این راه جواب نمی دهد اگر خیال می کنید با زور و جنگ روانی می توانید قدرت اسلام در منطقه را مهار کنید اشتباه می کنید اگر راهی برای شما باشد، این است که با عدالت رفتار کنید.

وی گفت: به حق خود قانع باشید و به دیگران هم اجازه دهید همه از حق خود استفاده کنند. هم اکنون هم همان مسیر اشتباه را رفته اند و به اینجا رسیده اند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سند منتشر شده اخیر توسط کنگره آمریکا، یاد آور شد: کنگره اعلام کرده است که دولت آمریکا به دروغ هزینه جنگ عراق را مثلا 500-600 میلیارد دلار اعلام می کند بلکه این جنگ برای آمریکا با 2 هزار و 400 میلیارد هزینه تمام خواهد شد و این کنگره است که این حرف را می زند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه آمریکا تا چه میزان باید استثمار کند تا این منابع را پر و آبروی ریخته خود را دوباره جمع کند، تصریح کرد: راه اشتباه باتلاق است. به جای اینکه از کارهای گذشته درس بگیرند، باز هم تهدید می کنند. این تهدیدات امروز اولا دنیا را ملتهب می کند که آثار نفی بر همه جا دارد . ثانیا اگر تحقق یابد باتلاق جدیدی برای استکبار خلق می کند و زحمت زیادی برای مردم منطقه درست می کند که پایان آن هم اکنون قابل تصور نیست و افق را باید بعدا ارزیابی کنیم.

خطیب نماز جمعه امروز، با اشاره به مذاکرات ایران با آژانس یاد آور شد: آژانس به تدریج سئوال می کند و از سوی ایران پاسخ می گیرد. البرادعی نیز اعلام می کند در مذاکرات در حال پیشرفت هستیم، شما با حرفهای البرادعی به اینجا کشیده شدید اکنون او می گوید در حال پیشرفت در مذاکرات هستیم . پس باید صبر کرد و مذاکره کرد.

وی گفت: این عقلانیت نیست که اگر قدرت داریم ، منطقه ای را برای اهدافی که قطعا از راه تجاوز بدست نمی آید به خاک و خون بکشیم. این شیطنت است.

رئیس مجلس خبرگان تاکید کرد: مطمئن هستم اگر آمریکایی ها ماجراجویی کنند به زودی همه ملل دنیا می فهمند که آمریکا اشتباه فاحشی کرده است.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد: روزی عقل بر آنان حاکم شود و راه درست و منطقی و مذاکره در شرایط مساوی با طرفها را در پیش بگیرند و نتیجه راه درست را هم یکبار تجربه کنند.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به اوضاع نابسامان عراق، لبنان، افغانستان و فلسطین و مورد ظلم واقع شدن ملت این کشورها توسط آمریکا و اسرائیل،خاطر نشان کرد: این اقدامات برای آن است که در این منطقه حساس وارزنده دنیا سلطه پیدا کنند.همچنین آنان شاهد هوشیاری افکار اسلامی مسلمانان در سرتاسر جهان هستند و این نهضت اسلامی را حاصل پیروزی اسلام در ایران می دانند بنابراین خشم خود را بر سر ملت ایران فرو می آورند.

خطیب جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن سالروز 13 آبان ، این روز را زمان و ظرف حوادث مهمی خواند و با اشاره به تبعید امام در سال 43 گفت: بر سر مسئله کاپیتولاسیون امام را به ترکیه تبعید کردند. آمریکایی ها در آن زمان به خاطر حضور وسیع خود در ایران نیازمند امنیت جدی بودند و برای تامین این امنیت حق قضاوت کنسولی را از دولت وقت خواستند تا احیا کند.

وی افزود: زمانی که امام از تصویب این قانون در مجلس ملی مطلع شد، گفتند نمی توان در برابر این جنایت بزرگ که ملت ما را فروختند سکوت کرد. بنابراین اعلامیه ها و بیانیه هایی صادر کردند و اطلاع دادند که سخنرانی خواهند داشت. بنابراین رژیم 13 آبان امام را از ایران تبعید کرد. اما آنان هیچ گاه نتوانستند با غیبت امام ازصحنه سیاسی ، امام را از قلوب ما دور کنند.

هاشمی رفسنجانی افزود: حرکتی که شاه و آمریکا در روز 13 آبان انجام دادند، نقطه شروع نابودی خودشان بود . اقدام آن روز امام توانست جامعه را بیدار کند، مجلس ملی و سنا چه قدرتی به استعمارگران دادند و چه ظلمی به ملت ایران کردند.

امام جمعه موقت تهران به حرکت دانش آموزان در 13 آبان در دانشگاه تهران و در اعتراض به رژیم شاه اشاره کرد و گفت: رژیم شاه این غنچه های بوستان دانش کشور را سبعانه در فضای دانشگاه به گلوله بست و آن طور که گفته اند 56 دانش آموز در آن روز شهید شده و صدها دانش آموز مجروح شدند.

وی همچنین به 13 آبان سال 58 و تسخیر لانه جاسوسی اشاره کرد و گفت: پس از انقلاب با آنکه آمریکایی ها و مستشاران از ایران رفته بودند، اما خبرهایی از درون سفارت می رسید که این سفارت فعال است و به لانه جاسوسی تبدیل شده است و جریانات ضد انقلاب به اینجا وصل هستند. آن زمان از طرف نظام و دولت علیه آنها اقدامی نمی شد زیرا نمی خواستند در آن شرایط با آمریکا درگیر شوند بنابراین دانشجویان خود اقدام کردند و آن حادثه عظیم را به وجود آوردند.

هاشمی رفسنجانی ابراز امیدواری کرد: اگر قرار است در این روز مبارزه با استکبار جهانی اتفاقاتی بیفتد در جهت اعتلای اسلام و پیشرفت کشور و عظمت انقلاب اسلامی باشد.

رئیس مجلس خبرگان با اشاره به روز بسیج دانش آموزی و سالروز شهادت حسین فهمیده یاد آور شد: یک نوجوان 12، 13 ساله در شرایطی که تانک های عراقی خیابان های شهرش را در می نوردید کار کارستان کرد.

وی با بیان اینکه کسی از له شدن یک نوجوان در زیر چرخ های یک تانک شاد نمی شود، تصریح کرد: اما او این سرنوشت را برای خود پیش آورد تا درسی به دیگران دهد و خون جوانان کشور را به جوش آورد. باید کاری می کرد که تاریخ ساز باشد و این خبر روی بال فرشته ها به گوش تمام دنیا برسد.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به این تفسیر امام از حرکت حسین فهمیده که فرمودند این جوان 13 ساله رهبر مردم است، خاطر نشان کرد:" رهبری" اینجا اداره امور نیست، یک الهام است. پیامی که با خون و حرکت قهرمانانه در تاریخ ثبت می کند و صدایی که هنوز طنین آن در جامعه ما شنیده می شود.

خطیب نماز جمعه امروز تهران در ابتدای خطبه دوم با اشاره به فرا رسیدن سالروز امام صادق (ع)، تحقیق در نکات مبهم و مخفی زندگی امام صادق در دوره جوانی ایشان را از کارهای مهم مورخان دانست و گفت: همچنین باید در مورد نکات آموزشی، شاگردان و راهکاهای سیاسی و اجتماعی امام صادق (ع) تحقیق کنیم.

وی همچنین به سالروز شهادت آیت الله قاضی طباطبایی اشاره کرد و گفت: این شخصیت نقش خوبی در انقلاب داشت و از چهره های صریح و شجاع در مبارزه با رژیم پهلوی بودند و پس از انقلاب ، ضد انقلاب ایشان را از انقلاب اسلامی گرفت و ایشان به عنوان اولین شهید محراب در انقلاب ثبت شد.