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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۳۵

بازیهای سالنی آسیا- ماکائو

کبدی کاران ایران برابر ژاپن و مالزی پیروز شدند

کبدی کاران ایران برابر ژاپن و مالزی پیروز شدند

تیم ملی کبدی کشورمان دیروز و امروز 2 پیروزی با ارزش برابر کبدی کاران ژاپن و مالزی بدست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته و در ادامه رقابت های کبدی ماکائو، تیم ملی کبدی کشورمان موفق شد با نتیجه 31 بر 19 برابر کبدی کاران ژاپن به پیروزی دست یابد.

برپایه این گزارش، کبدی کاران کشورمان صبح امروز هم در دیداری دیگر برابر کبدی کاران مالزی قرار گرفتند و موفق شدند در دیداری یک طرفه و با نتیجه 106 بر 16 به پیروزی دست یابند.

تیم ملی کبدی کشورمان در بازی نخست خود برابر سریلانکا پیروز شد و در مسابقه دوم هم در عین ناباوری مغلوب تیم کبدی پاکستان شد.

تیم ملی کبدی کاران کشورمان، در مرحله نیمه نهایی رقابت های کبدی ماکائو، عصر امروز به دیدار تیم کبدی هند خواهد رفت.

کد مطلب 579431

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