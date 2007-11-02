دو هزار نفر در هسته های فرهنگی تبلیغات اسلامی مرکزی فعالند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام نعمت الله سرلکیان ظهر امروز در مراسم معرفی برترین های نشریه ‌های هسته ‌های فرهنگی جوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در محل سالن این اداره در اراک افزود: هسته های فرهنگی متشکل از جوانان با ذوق و فعال است که تشکیلات آن توسط خود جوانان اداره می شود.

وی با اشاره به اینکه در این نشریات نگاه دینی تقویت می شود اضافه کرد: جوانان با فعالیت در این‌گونه برنامه‌ها می‌توانند با ادبیات مورد قبول این قشر، سایر جوانان را با آموزه‌های دینی آشنا کنند.

سرلکیان با تاکید بر اینکه حضور جوانان با استعداد و نخبه در عرصه رسانه و نشریه ضروری است، گفت: با توجه به برخورداری دین اسلام از منابع قوی از جمله قرآن، سنت ، احادیث و روایات امامان معصوم(ع)، جوانان می‌توانند ناکامی دشمن در جبهه فرهنگی را فراهم کنند.

وی افزود: ارتباط با جوانان شرکت‌کننده در این طرح تنها به‌تابستان ختم نمی‌شود و از استعداهای آنان در طول سال استفاده خواهد شد.

سرلکیان گفت: با توجه به اینکه در قالب این طرح بیش از دو هزار جوان دختر و پسر تحت پوشش قرارگرفتند و هر هسته نیزموظف بود که نشریه ‌ای تهیه و ارسال کند تا افکار جوانان به جامعه منتقل شود.

وی، نهادینه کردن باورهای دینی، سازماندهی نیروهای جوان فعال، آشنایی مخاطبان با فرهنگ ناب‌اسلامی، درونی شدن آموزه‌های دینی و ایجاد زمینه مطلوب برای حضور اثرگذار جوان در فعالیتهای اجتماعی را از مهم‌ترین اهداف تشکیل هسته‌های فرهنگی جوان عنوان کرد.