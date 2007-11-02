مرتضی میرباقری در این باره به خبرنگار مهر گفت: "داوود میرباقری علاقه مند به ساخت مجموعه "سلمان فارسی" و پرداختن به این شخصیت است. بعد از اینکه مجموعه "مختارنامه" به سرانجام رسید، اگر این علاقه همچنان وجود داشته باشد، او این مجموعه تاریخی را می‌سازد."

وی در ادامه خاطر نشان ساخت: "میرباقری خلاصه فیلمنامه "سلمان فارسی" که از صحابه حضرت رسول (ص) نوشته، و بعد از اتمام ساخت "مختارنامه"، این مجموعه از اولویت‌های تولیدات معاونت سیماست و این معاونت به غیر از او نامزد دیگری برای کارگردانی این مجموعه ندارد."

داوود میرباقری هم اکنون مشغول ساخت "مختارنامه" به تهیه‌کنندگی محمود فلاح در مرکز سیما فیلم است. این مجموعه داستان زندگی و قیام مختار ابو عبیده بن ثقفی ملقب به ابو اسحاق را در مقاطع مختلف زندگی وی روایت می‌کند. در مجموعه مختارنامه فریبرز عرب نیا در نقش مختار ثقفی حضور یافته است.

رضا رویگری، عنایت شفیعی، فرهاد اصلانی، ژاله علو، فریبا کوثری، نسرین مقانلو، پرویز پورحسینی، مهدی فخیم زاده، ابراهیم آبادی، انوشیروان ارجمند، محمود اردلان، کریم اکبری مبارکه، حبیب دهقان نسب، جعفر دهقان، داوود رشیدی، ولی الله شیر اندامی، محمد صادقی، محمدفیلی، شهره ‌‌لرستانی، فرخ نعمتی و کاظم هژیر آزاد از دیگر بازیگران این مجموعه هستند.





