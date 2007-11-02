حجم پروژه های عمرانی خراسان جنوبی سه برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند سید صولت مرتضوی ظهر امروز در مراسم بازدید خبرنگاران از پروژه سیمان باقران، افزایش پروژه های عمرانی و مصرف ماهانه 40 هزار تن سیمان را باعث ایجاد مشکل جدی کمبود سیمان در این استان دانست.

وی افزود: با بهره برداری از پروژه سیمان باقران روزانه 500 تن سیمان به بازار مصرف عرضه می شود.

استاندار خراسان جنوبی از تخصیص 285 میلیارد تومان تسهیلات به پروژه های اقتصادی و صنایع کوچک و بزرگ خراسان جنوبی بعد از سفر اول رئیس جمهور خبر داد و تاکید کرد: توسعه رو به رشد این استان و همجواری با کشور افغانستان از عوامل حائز اهمیت در خصوص تسریع اجرای پروژه سیمان باقران می باشد.

مرتضوی با اشاره به اینکه مبلغ جمع آوری شده از سهامداران کفاف هزینه های این پروژه را نمی دهد گفت: برای حل مشکلات جاری این پروژه در آینده نزدیک از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات خوبی تخصیص یافته که با تصویب این تسهیلات شاهد گشایش اعتبار در این خصوص خواهیم بود.