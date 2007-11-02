سمینار سه روزه اقبال لاهوری در پاکستان پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتدپرس پاکستان، این سمینار به مدت سه روز در دانشگاه آزاد علامه اقبال لاهوری و با حضور اندیشمندان بزرگ شرق برگزار شد.

در این کنفرانس "عارف افتخار" رئیس آکادمی نسخ خطی پاکستان گفت: بسیاری از ملل مختلف - به خصوص ایران - از اشعار و فلسفه و اندیشه های عالم بزرگ اقبال لاهوری بهره جسته اند. این اندیشمند مسلمان جایگاه ویژه ای در جهان اسلام دارد.

محمد حسن بوت - نایب رئیس سمینار - نیز در سخنانی گفت: ما تلاش می کنیم تا سمینارهای بین المللی مختلفی در کشورهای دیگر برای اقبال برگزار کنیم. همچنین از هرگونه آثار تحقیقی درباره اقبال لاهوری استقبال می کنیم.

در این نشست سه روزه، اندیشمندان و اقبال شناسان به بررسی اندیشه ها و اشعار این فیلسوف و شاعر پرداختند. دکتر س. م زمان، خالد مسعود، نجیب خان، خالد علوی و پروفسور عبدالجبار شکر از حاضران در این سمینار بودند.

علامه محمد اقبال لاهوری، فیلسوف و نواندیش جهان اسلام، در سال ١٨٧٣١ میلادی در شهر سیالکوت از ایالت پنجاب هند به دنیا آمد. او پس از تحصیلات مقدماتی در رشته‌ فلسفه دوره‌ فوق‌لیسانس این رشته را نیز با احراز رتبه‌ اول در دانشگاه پنجاب به پایان رساند و به استادی برگزیده شد و در همین حال، به فراگیری زبان فارسی و عربی هم روی آورد.

اقبال در سال ١٩٠١ نخستین کتاب خود را در زمینه‌ اقتصاد به زبان اردو تالیف کرد. او. پس از اخذ درجه‌ فلسفه‌ اخلاق از کمبریج وارد دانشگاه مونیخ در آلمان شد و رساله‌ دکترای خود را با عنوان «سیر فلسفه در ایران» تدوین کرد. اقبال از میان متفکران غرب به آثار لاک، کانت، هگل، گوته، تولستوی، و از شرقیان به اشعار مولوی دلبستگی خاصی داشت.

اقبال خود به تدریج از یک شاعر وطنی به شاعری اسلامی - جهانی تحول یافت، تا جایی که به اعتقاد بسیاری از متفکران وی یکی از نخستین منادیان وحدت اسلامی به شمار می‌رود.