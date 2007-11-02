به گزارش خبرنگار مهر در اراک، هشتمین جشنواره فرهنگی و ورزشی تربیت بدنی استان مرکزی در قالب نمایش پرواز بادبادکها، اسب سواری، دارت، سپک تاکرا، هنرهای رزمی، ورزش باستانی، کوهروی عمومی، ورزش صبحگاهی، تیر و کمان، موتورسواریو پاراگلایدر در این جشنواره انجام شد.
همچنین نمایش عروسکی و گریم کودکان، مسابقه فرهنگی و ایستگاه نقاشی از دیگر برنامههای این جشنواره فرهنگی و ورزشی بود.
مدیر کل تربیت بدنی استان مرکزی در حاشیه این جشنواره در جمع خبرنگاران گفت: عرصه ورزش نیز میتواند در آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت اثر گذار باشد.
خسرو قمری افزود: به واسطه این که ورزش دارای مخاطبان بسیاری زیادی به ویژه جوانان است، بنابراین میتوان با استفاده از این ابزار برای نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تلاش کرد.
وی گفت: با حضور موفق و چشمگیر جوانان در رقابتهای جهانی و بینالمللی میتوان دنیا را بیش از پیش با انقلاب و شهدا آشنا کرد.
دبیر برگزاری این کنگره نیز، تشکیل ستاد کنگره با هشت کمیته، تشکیل ۴۰ جلسه درستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس نیروهای مسلح، برگزاری ۱۰جلسه تخصصی و کاربردی توسط کمیتهها و نامگذاری ۲۲طرح ورزشی، خیابانها، میادین و مراکز مختلف در استان به نام شهدای ارتش را از مهمترین اقدامات انجام گرفته عنوان کرد.
حجتالاسلام و المسلمین محمدهاشم مرادی گفت: همچنین، انتشار زندگینامه و مشخصات تعدادی از شهدای ارتش با تیراژ پنج هزار جلد، طرح و چاپ و توزیع پوسترهای مختلف، سخنرانی روسای عقیدتی سیاسی وفرماندهان ارتش در مراسم عبادی سیاسی نمازجمعه، برگزاری نمایشگاه بزرگ نظامی و فرهنگی ارتش در اراک، برگزاری مسابقات قرآنی، ورزشی و دعای ندبه، برنامه ریزی برای ساخت تندیس شهدای ارتش در استان و گلباران شهدا را از دیگر برنامهها و اقدامات ذکر کرد.
اولین کنگره امیران، فرماندهان و ۱۴۰۰شهید ارتشی استان مرکزی از روز پنجشنبه با حضور رئیس مجلس خبرگان رهبری، جمعی از مقامات کشوری، لشگری، فرماندهان نیروهای مسلح، جمعی از نمایندگان مجلس خبرگان، مجمع نمایندگان استان مرکزی درمجلس شورای اسلامی و خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان در مصلای بیتالمقدس اراک به مدت دو روز آغاز شده است.
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