به گزارش خبرنگار مهر در اراک، هشتمین جشنواره فرهنگی و ورزشی تربیت بدنی استان مرکزی در قالب نمایش پرواز بادبادکها، اسب سواری، دارت، سپک تاکرا، هنرهای رزمی، ورزش باستانی، کوهروی عمومی، ورزش صبحگاهی، تیر و کمان، موتورسواری‌و پاراگلایدر در این جشنواره انجام شد .

همچنین نمایش عروسکی و گریم کودکان، مسابقه فرهنگی و ایستگاه نقاشی از دیگر برنامه‌های این جشنواره فرهنگی و ورزشی بود .

مدیر کل تربیت بدنی استان مرکزی در حاشیه این جشنواره در جمع خبرنگاران گفت: عرصه ورزش نیز می‌تواند در آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت اثر گذار باشد .

خسرو قمری افزود: به واسطه این که ورزش دارای مخاطبان بسیاری زیادی به ویژه جوانان است، بنابراین می‌توان با استفاده از این ابزار برای نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تلاش کرد .

وی گفت: با حضور موفق و چشم‌گیر جوانان در رقابتهای جهانی و بین‌المللی می‌توان دنیا را بیش از پیش با انقلاب و شهدا آشنا کرد .

دبیر برگزاری این کنگره نیز، تشکیل ستاد کنگره با هشت کمیته، تشکیل ‪ ۴۰ ‬ جلسه درستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس نیروهای مسلح، برگزاری ‪ ۱۰ ‬ جلسه تخصصی و کاربردی توسط کمیته‌ها و نامگذاری ‪ ۲۲ ‬ طرح ورزشی، خیابانها، میادین و مراکز مختلف در استان به نام شهدای ارتش را از مهمترین اقدامات انجام گرفته عنوان کرد .

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدهاشم مرادی گفت: همچنین، انتشار زندگینامه و مشخصات تعدادی از شهدای ارتش با تیراژ پنج هزار جلد، طرح و چاپ و توزیع پوسترهای مختلف، سخنرانی روسای عقیدتی سیاسی وفرماندهان ارتش در مراسم عبادی سیاسی نمازجمعه، برگزاری نمایشگاه بزرگ نظامی و فرهنگی ارتش در اراک، برگزاری مسابقات قرآنی، ورزشی و دعای ندبه، برنامه ریزی برای ساخت تندیس شهدای ارتش در استان و گلباران شهدا را از دیگر برنامه‌ها و اقدامات ذکر کرد .