دشمن چشم دیدن اقتدار جوانان ایرانی را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی امروز در خطبه های نماز جمعه ساری افزود: ملت ایران با تکیه بر توان جوانان ایرانی پیش از پیش بر توان علمی و معرفتی خود در جهان می افزاید.

وی خاطر نشان کرد: ملت ایران با آرمان امام خمینی بیعت کرده و امروز در بیرق مقام معظم رهبری از دولت و جامعه حمایت می کند.

خطیب جمعه ساری با اشاره به سالروز سیزده آبان و نامگذاری آن به نام روز دانش آموز تصریح کرد: تسخیر لانه جاسوسی روز مبارزه با استکبار جهانی است.

طبرسی با بیان اینکه جوانان و دانش آموزان ایرانی در اوج قله های ترقی و اقتدار قرار دارند یادآور شد: دشمن از توان، اقتدار و بار علمی جوانان ایرانی هراسناک است.

نماینده ولی فقیه در مازندران نیز از نظامیان و ارتشیان خواست تا در فنون نظامی نسبت به تقویت معنویت سربازان تلاش جدی نمایند.

امام حمعه ساری در بخش دیگری از سخنانش وجود برخی از فرقه های مذهبی را ناشی از عمل استعمارگران دانست و افزود: مداحان در مناسباتها باید ویژگی های ائمه را بیان کنند.

وی همچنین با اشاره به شهادت امام جعفر صادق رئیس مذهب جعفری بیان داشت: آن امام همام این مذهب و مکتب را با بیانی شیوا و با هدف راهنمایی گمراهان در جهان معرفی کرد.

در خطبه های نماز جمعه ساری از دانش آموز فراز عنایتی نفر اول المپیاد جهانی نجوم از ساری توسط نماینده ولی فقیه در مازندران تجلیل شد.