خراسان رضوی دارای متنوع ترین سبد صادراتی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده عصر امروز درجمع خبرنگاران افزود: همجواری با کشورهای آسیای میانه و امکاناتی از قبیل راه آهن سراسری ظرفیت های ارزشمندی برای استان ایجاد کرده است.

محمدی زاده تصریح کرد: تقاضای من از کارگروه صادرات شناسایی حوزه های جدید صادراتی است و کسب 7 درصد صادرات کشور طبیعی است.

وی گفت: صادرات استان خراسان در شرایط عادی و معمولی است و اگر با ظرفیت ها مقایسه کنیم بیش از پنج برابر نیز می توانیم صادرات انجام دهیم .

محمدی زاده با اشاره بر ظرفیت های و چالش ها صادرات افزود: بالا بودن نرخ تورم جدی ترین چالش صادرات کشور است

وی تصریح کرد: نوسازی تکنولوژی تولید کنندگان برای افزایش بهره وری ، استفاده از فناوری های نوین در توسعه صادرات، آموزش کاربران و فعالان عرصه صادرات برای شناسایی فرصت ها و امکانات، افزایش کیفیت ها، کاهش قیمت و بهبود روشهای انجام کار و صرفه جویی در منابع و امکانات، ضرورتی است که باید در دستور کار صادر کنندگان و مدیران قرارگیرد.

محمدی از ایجاد منطقه آزاد تجاری در مشهد خبر داد و افزود: برای شتاب صادرات در این استان در حال پیگیری منطقه آزاد تجاری مشهد هستیم.

وی افزود : بدون هیچ محدودیتی در کار گروه توسعه صادرات غیر نفتی از صادرکنندگان حمایت می کنیم.

