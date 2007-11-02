تایم "آی فن" را به عنوان بهترین اختراع سال 2007 معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، " لیو گروسمن" سردبیر هفته نامه آمریکایی "تایم مگزین" به پنج دلیل "آی فن" را به عنوان بهترین محصول نوآورانه سال 2007 انتخاب کرده است.

لیو گروسمن در این خصوص اظهار داشت: "این تلفن همراه از فناوری های بسیار مهمی از جمله فناوری های مربوط به علوم مولکولی، روباتیک و نظامی برخوردار است. همچنین این تلفن همراه علاوه بر طراحی زیبا، غنی از عملکردهای دردسترس با حداکثر استفاده آسان است."

وی در این خصوص ادامه داد: "اگرچه اپل فناوری "لمس صفحه" را اختراع نکرده است، اما با وجود آنکه نمی دانست چگونه باید از این فناوری استفاده کند، با آی فن آن را احیا کرد."

از دیگر دلایلی که "آی فن" از سوی تایم مگزین به عنوان بهترین اختراع سال 2007 معرفی شد، این است که کیفیت بالای این محصول موجب شد که در هفته های اول عرضه، بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ تلفن همراه از این تولید کپی برداری کنند. این در حالی است که آی فن اولین تلفن همراهی است که اپل وارد بازار کرده است.

بنابراین گزارش، این مجله سال گذشته این جایزه را به سایت "یو تیوب" گوگل اعطا کرد.