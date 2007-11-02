هدف ABU احترام به تنوع فرهنگی کشورهای عضو است

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشیموتو رئیس اتحادیه ABU در نشست خبری خود در اصفهان گفت: "در 44 سال فعالیت ABU به خوبی نتوانستهایم اعضا را به سطحی متعادل برسانیم. هدف مشترک این اتحادیه آشنا کردن کشورهای عضو با فناوریهای دانش روز برای ارتقا سطح فنی رادیو و تلویزیونهایشان است، هر چند که آنها هم برای رسیدن به این امر باید تلاش کنند."
وی احترام به تنوع فرهنگی، ارزشی و تاریخ کشورهای عضو را از اهداف همکاریهای مشترک در ABU دانست و گفت: "هدف ما بیشتر شدن تفاهم بین اعضاء است. همچنین برای پخش بدون هزینه مسابقات ورزشی در برخی کشورهای منطقه ABU هم تلاش میکنیم. در اجلاس عمومی اتحادیه هم در این زمینه مذاکراتی داشتیم و امیدواریم بتوانیم به اهداف خود در توسعه رسانهای ورزش دست یابیم."
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