ارائه اطلاعات ثبت نامی داوطلبان کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این خبر گفت : داوطلبان با مراجعه به پایگاه www.azmoon.net فقط می توانند اطلاعات ثبت نامی خود را مشاهده کنند و به هیچ وجه امکان تغییر اطلاعات وجود ندارد.

دکتر ناصر اقبالی با اشاره به این که ثبت نام آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 1386 دانشگاه آزاد اسلامی از 10 تا 31 شهریور ماه به صورت اینترنتی انجام شده است، گفت : در صورتی که داوطلبان مشخصات فردی خود را اشتباه تایپ کرده باشند، می توانند در هنگام دریافت کارت ورود به جلسه نسبت به رفع نقص آن اقدام کنند و از این بابت جای هیچ گونه نگرانی نیست.

وی خاطرنشان کرد: آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 1386 دانشگاه آزاد اسلامی روز جمعه 2 آذر ماه برگزار می شود.