مردم باید در روز سیزده آبان حماسه دیگری خلق کنند

به گزارش خبرنگار مهر از سنندج ماموستا حسام الدین مجتهدی در خطبه های نماز جمعه این شهر روز سیزده آبان را یکی از روزهای باشکوه در تاریخ انقلاب دانست و از همه قشرها خواست که در این روز با حضور پر شور خود حماسه ای دیگر خلق کنند.

وی ادامه داد: روز سیزده آبان یادآور سه مناسبت بسیار تاریخی و مهم است که یکی از این مناسبت ها برچیده شدن لانه جاسوسی آمریکا در ایران است که با هوشیاری دانشجویان پیرو خط امام به انجام رسید و باعث شد که دست اسکتبار جهانی به خصوص آمریکا از کشور ایران قطع شود.

امام جمعه سنندج افزود: با توجه به این همت جمعی دانشجویان در سالهای آغازین انقلاب این نکته مهم به اثبات رسید که استکبار جهانی بدانند که جوانان انقلاب و مومن ایران اسلامی همیشه از این دستاوردهای بزرگ محافظت نموده و تا پایان از این ارزش ها دفاع خواهند کرد.

مجتهدی خاطرنشان کرد: موید و مثال عینی حضور جوانان ایران اسلامی در صحنه های مختلف شهادت حسین فهمیده است آن نوجوان سیزده ساله ای که با تقدیم جان خود تعجت همگان را برنگیخت.

وی شهید فهمیده ها در ایران را زیاد دانست و یادآور شد: اکنون جوانان ما باید با الگو گرفتن از رشادت این نوجوان فداکار همیشه و در همه حال اماده دفاع از ارزشهای ایران اسلامی باشند.

امام جمعه سنندج در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه نماز در دین مبین اسلام اشاره کرد و افزود: برپا داشتن نماز دارای ثواب بسی بزرگ است و آیات قرآن کتاب آسمانی مسلمانان و احادیث فراوان از نبی مکرم اسلام نشان از جایگاه عمل به فریضه نماز در دین مبین اسلام است.