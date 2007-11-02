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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۱۹

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تشکیل کمیسیون موارد خاص برای دانشجویان معترض در وزارت بهداشت

تشکیل کمیسیون موارد خاص برای دانشجویان معترض در وزارت بهداشت

رئیس مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت از تشکیل کمیسیون موارد خاص به صورت ویژه برای دانشجویان معترض به رای صادره کمیسیون های دانشگاهی خبر داد.

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه کمیسیون موارد خاص به مدت دو سال است که به دانشگاه های علوم پزشکی واگذار شده، مواردی که دانشجویان به آن اعتراض دارند به صورت کلی طی یک جلسه در وزارت بهداشت بررسی می شود.

وی اضافه کرد: هم اکنون مواردی که دانشگاه ها از کمیسیون موارد خاص وزارتخانه استعلام می کنند و یا مواردی که دانشجویان به رای صادره کمیسیون موارد خاص دانشگاه اعتراض دارند، در این کمیسیون وزارتی بررسی خواهد شد.

رئیس مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت یاد آور شد: بررسی مشکلات دانشجویان موارد خاص در یک نشست معاونین و مدیران آموزشی دانشگاه های مرتبط که به صورت ویژه تمامی موارد را مورد بررسی قرار می دهد انجام می گیرد و پس از آن تصمیم گیری خواهد شد.

کد مطلب 579466

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