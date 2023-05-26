مساله جمعیت در کشور یک چالش بزرگ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل‌هاشم در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز اظهار کرد: سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر را باید روز انهدام پندارها و باورهای غلط دشمنان دانست زیرا یک پندار غلط از بین رژیم بعث و از طراحان آغاز جنگ درآمده بود که جمهوری اسلامی ایران در دفاع از مردم خیلی عمیق نیست و توان ایستادگی ندارد اما آزادی خرمشهر این پندار غلط را باطل کرد.

وی با اشاره به فرمایش امام راحل (ره) مبنی بر اینکه «خرمشهر را خدا آزاد کرد»، گفت: هر کسی بگوید من خرمشهر را آزاد کردم، حرف ناصوابی زده است زیرا نیروهای مسلح، مردمی و همه مردم، دست به دست هم دادند و با عنایت خداوندی خرمشهر آزاد گشت.

امام جمعه تبریز در ادامه به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان وزارت امور خارجه اشاره کرد و گفت: ایشان در این بیانات خودشان باردیگر تعریف وظایف دستگاه دیپلماسی و رویکرد مفهومی عزت و حکمت و مصلحت را به طور شفاف و متناسب با مقام نظام بین‌الملل فراروی کشور قرار داده، تبیین کردند و فرمودند که از نگاه سیاست، عرصه خردورزی و تلاش برای نیل به منافع ملی حداکثری این مهم با لحاظ سه اصل مهم عزت و حکمت و مصلحت امکان‌پذیر و قابل تعمیم است.

وی متذکر شد: به عقیده بنده گفتمان سیاسی خارجی رهبرمعظم انقلاب مهجور مانده است، زیرا این گفتمان عقلانی، چند لایه، واقع‌بینانه و مصلحت طلبانه است، اینجا منظور از مصلحت طلبی شناخت مصلحت‌هاست که آن هم متکی به واقع بینی است.

آل‌هاشم در ادامه خطبه‌ها، روز جمعیت را مورد اشاره قرار داد و گفت: مساله جمعیت در کشور ما آنقدر چالش بزرگی دارد که تمام کارشناسان معتقدند ما به افزایش جمعیت نیاز داریم و این موضوع آنقدر مهم است که هیچ اما و اگری در آن نیست؛ چراکه با این وضعیت دود آسیب آن به چشم همه خواهد رفت.

وی گفت: باید صراحتاً و بدون تعارف گفت که ایران به افزایش جمعیت و فرزندآوری نیاز دارد زیرا اگر جامعه فرزندآور شود، قطعاً آسیب اجتماعی کمتر می‌شود، شادابی به جامعه اضافه شده، نخبه‌یابی، قدرت اقتصادی و…قوت بیشتری در جامعه می‌گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان با گلایه از نبود قرارگاه فرهنگی در موضوع جمعیت گفت: ستاد ملی ما باید در جایی دستگاه‌های فرهنگی را دور هم جمع کند، ما یک راهبرد جامع نداریم و نداشتن این قرارگاه فرهنگی میزان اثرگذاری اجرای قانون را کاهش خواهد داد.

وی در اعلام آماری از جمعیت کشور گفت: درصد سالمندی کشور هفت درصد است، درصد میانسالان ۴۴ درصد، جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال کشور نیز ۲۵ درصد و کودکان زیر ۱۵ سال هم ۲۴ درصد است؛ پس لازم است در مساله جمعیت دقت کافی را داشت.

خطیب نماز جمعه تبریز همچنین در ادامه خطبه‌های نماز جمعه تبریز، اقتدار حاکم بر کشور توسط نیروی دریایی ارتش در مسیر آب‌های آزاد بین‌المللی را مورد اشاره قرار داد و توضیح داد: این مأموریت دریایی برای اولین بار توسط ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش طبق برنامه‌ریزی انجام شده است که طی پیمایش ۶۵ هزار کیلومتر با ۲۳۲ روز دور جهان، افتخار کسب کرد؛ که باید آفرین گفت بر این سپیدپوشان ارتش.

وی ادامه داد: من این موفقیت را که برای اولین بار اتفاق می‌افتد، به حضور سرلشکر موسوی تبریک عرض می‌کنم.

امام جمعه تبریز در ادامه با اشاره بر سفر خود به منطقه خداآفرین، گفت: اهالی این مناطق اعتراض داشتند که شبکه‌های استانی و ایرانی در این مناطق قابل مشاهده نیست؛ امید است مسؤولان صدا و سیما نسبت به این موضوع اقدام کنند.