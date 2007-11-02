دنیای غرب نتوانسته مانع گرایش جهان به اسلام شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمد تقی واعظی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر زنجان افزود: انقلاب اسلامی ایران تحقق فریاد آزادی خواهی ملت ایران در مقطع حساسی از تاریخ بود که غرب را به مرز انحطاط وسقوط کشاند.

وی نگرش آمریکا به مسائل جهانی را منسوخ شده و بدون پایگاه دانست افزود: آنچه امروز جهان به برکت انقلاب اسلامی ملت ایران به آن دست یافته به هیچ وجه با سیاست های استعماری آمریکا مطابقت ندارد.

حجت الاسلام واعظی یادآورشد: آنچه امروز ملت عراق به تبع حضور بیگانگان در کشورشان دچار آن شده اند تنها نتیجه خوی وحشیگری و جنگ طلبی آمریکاست.

وی افزود: آمریکا امروز با اجرای قانون کاپیتولاسیون در عراق مجوز قتل عام ملت عراق را به سربازان خود داده وسعی در تقویت حضور نامشروع خود درعراق را دارد.

خطیب نماز جمعه این هفته شهر زنجان دکترین سیاسی سران کاخ سفید را برگرفته از نگرش های قرون وسطایی دانست و تاکید کرد: آمریکا در قبل از انقلاب سعی در مشروعیت بخشیدن به اجرای قانون کاپیتولاسیون در ایران را داشته که باهوشیاری امام خمینی (ره) به شکست انجامید.

حجت الاسلام واعظی با عنوان این که آمریکا باید بداند که ایران شکست ناپذیر است و این حرکات در روند آن تاثیری ندارد، افزود: آمریکا امروز تنها در دنیا یک مخاطب دارد و در تدوین سیاست های استعماری خود از آن واهمه دارد و آن ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی عنوان کرد: اقتدار و عظمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مرهون وجود رهبریهای هوشیارانه و مدبرانه امام خمینی (ره) وتداوم این رهبری های توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی است.