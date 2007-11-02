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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۴۷

وزیر دفاع در گفتگو با مهر:

آمادگی وزارت دفاع برای تجهیز مرزها به امکانات مدرن دفاعی

آمادگی وزارت دفاع برای تجهیز مرزها به امکانات مدرن دفاعی

سردار نجار وزیر دفاع با اشاره به تسلط مرزبانان ایرانی بر نقاط مرزی کشور تاکید کرد: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آمادگی تجهیز مرزبانان به امکانات دفاعی مدرن به منظور تقویت امنیت مرزها را دارد.

سردار مصطفی محمد نجار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، اظهار داشت: وزارت دفاع آماده است در جهت تامین و تقویت امنیت مرزها، آنچه مورد نیاز مرزبانان است تولید کرده و در اختیار آنها قرار دهد.

وی تاکید کرد: وزارت دفاع و سازمان های زیرمجموعه این وزارتخانه هیچ مشکلی در تولید امکانات دفاعی و تجهیزات پیشرفته راداری و الکترونیکی در داخل کشور ندارد و توان تامین نیازهای نیروهای مرزی برخوردار است.

وزیر دفاع در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص برخورد مرزبانان جمهوری اسلامی با فعالیت های جاسوسی اشغالگران عراق در نقاط مرزی کشورمان و همچنین کشته شدن چند تن از هموطنان مرز نشین در درگیری نیروهای مسلح ترکیه با اعضای گروه تروریستی پ .ک.ک ، خاطر نشان کرد که این موضوعات توسط مراجع ذیربط در دست بررسی است.

کد مطلب 579475

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