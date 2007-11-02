نماز جمعه هفته گذشته به دلیل بیماری امام جمعه موقت برگزار نشد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، آیت الله سید کاظم حسینی میانجی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد اظهار داشت: بنده در مورد اقامه نماز جمعه با امام جمعه موقت هماهنگی کرده بودم که آیت الله عباس علی صادقی (امام جمعه موقت) بیمار شده و به تجویز دکتر نتوانستند برای اقامه نماز در مصلی حضور پیدا کنند.

وی تصریح کرد: در 25 سال خدمت بنده تا به حال پیش نیامده است که نمازجمعه تعطیل شود.

امام جمعه خرم آباد در ادامه ضمن دعوت همگان به تقوای الهی بر توجه به روز قیامت تاکید کرد.

وی ادامه داد: باید همیشه تقوای الهی را پیشه و واجبات را ادا کرد زیرا که اینهاست که انسان را به بهشت می رساند .

میانجی همچنین شهادت سید محمد علی قاضی طباطبایی اولین شهید محراب را که به دست منافقین کوردل به شهادت رسید تسلیت گفت.

امام جمعه خرم آباد ، 13 آبان را برگ زرینی از افتخارات انقلاب دانست و دانش آموزان را برای شرکت و حضور پرشور در راهپیمایی روز 13 آبان دعوت کرد.

وی با اشاره به سخن امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان انقلاب دوم بوده است اضافه کرد: دانشجویان مسلمان و مبارزی که لانه جاسوسی را تسخیر کردند با عمل انقلابی خود ضربه بزرگی بر پیکر آمریکای جنایت کار وارد کردند.

امام جمعه خرم آباد در ادامه شهادت بنیانگذار مذهب تشیع امام جعفر صادق (ع) را تسلیت گفت و از آحاد مردم علی الخصوص هیئت های مذهبی خواست که مراسمات عزاداری این امام همام را با شکوه هرچه بیش تر برگزار کنند.