اولین تماس مستقیم ابومازن با حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ابومازن در این دیدار با "ناصر الدین شاعر" معاون نخست وزیر اولین دولت فلسطین پس از پیروزی حماس در انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین در ژانویه 2006 و "فرج رمانه" و "حسین ابوکویک" از مسئولان حماس در کرانه باختری گفتگو کرد.

این اعضای برجسته حماس، پیش از دیدار با ابومازن همراه با وی در نماز جمعه ای که در مقر تشکیلات خودگردان فلسطین در رام الله برگزار شد؛ شرکت کردند.

رمانه و ابوکویک، اظهارات منتسب به برخی رهبران حماس در نوارغزه مبنی براینکه این جنبش متعهد شده است کرانه باختری را همچون نوارغزه به کنترل خود درآورد، تکذیب کردند.

تاکنون به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نشده است.

لازم به ذکر است حماس بارها خواهان مذاکره با ابومازن و دیگر رهبران جنبش فتح با هدف حل بحران داخلی فلسطین شده است، اما ابومازن مذاکره با این جنبش را به بازگرداندن اوضاع نوارغزه به پیش از اواسط ژوئن( تسلط حماس بر نوارغزه) مشروط کرده است.

