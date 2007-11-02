  1. بین الملل
  2. سایر
۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۵:۳۷

پس از حدود 5 ماه برقرار شد؛

اولین تماس مستقیم ابومازن با حماس

اولین تماس مستقیم ابومازن با حماس

یک منبع آگاه در ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین امروز از نخستین دیدار رئیس تشکیلات خودگردان با شماری از مسئولان جنبش حماس در کرانه باختری(پس از تسلط حماس بر نوار غزه در اواخر خرداد) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ابومازن در این دیدار با "ناصر الدین شاعر" معاون نخست وزیر اولین  دولت فلسطین پس از پیروزی حماس در انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین در ژانویه 2006 و "فرج رمانه" و "حسین ابوکویک"  از مسئولان حماس در کرانه باختری گفتگو کرد.

این اعضای برجسته حماس، پیش از دیدار با ابومازن همراه با وی در نماز جمعه ای که در مقر تشکیلات خودگردان فلسطین در رام الله برگزار شد؛ شرکت کردند.

رمانه و ابوکویک، اظهارات منتسب به برخی رهبران حماس در نوارغزه مبنی براینکه این جنبش متعهد شده است کرانه باختری را همچون نوارغزه به کنترل خود درآورد، تکذیب کردند.

تاکنون به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نشده است.

لازم به ذکر است حماس بارها خواهان مذاکره با ابومازن و دیگر رهبران جنبش فتح با هدف حل بحران داخلی فلسطین شده است، اما ابومازن مذاکره با این جنبش را به بازگرداندن اوضاع نوارغزه به پیش از اواسط ژوئن( تسلط حماس بر نوارغزه) مشروط کرده است.

کد مطلب 579492

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها