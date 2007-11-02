شرح وظایف فارغ التحصیل دندانپزشک عمومی تهیه می شود

دکتر اکبر فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چارچوب و دستور العمل های کلی در بازنگری برنامه آموزش دندانپزشکی تعریف شده است و بر اساس نیاز کل کشور شرح وظایف و سرفصل های درسی یک دانشجوی دندانپزشکی عمومی نوشته می شود.

وی از تدوین استانداردهای ملی در زمینه آموزش رشته دندانپزشکی خبر داد و گفت: این کار از سوی مرکز توسعه و مطالعات آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حال انجام است.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی خاطرنشان کرد: بازنگری در برنامه آموزش دندانپزشکی عمومی با نگاه به نیاز داخلی و علم روز دندانپزشکی در دنیا نیز از سوی مرکز توسعه و مطالعات آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال انجام است.