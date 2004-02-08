جنگ عراق قابل دفاع است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز، "دونالد رامسفلد" وزير دفاع اين كشور روز گذشته از جنگ عراق كه به رهبري آمريكا به راه افتاد، دفاع كرد. رامسفلد گفت صدام نيز مي بايست همچون ليبي برنامه سلاح هاي كشتار جمعي خود را كنار مي گذاشت.

رامسفلد در حضور 250 تن از وزرا، قانونگذاران و كارشناسان امنيتي ملي درمونيخ اظهار داشت: جنگ عراق انعكاس رفتار صدام بود و اگر وي كوتاه مي آمد، چنين اتفاقي رخ نمي داد.

وي در پاسخ به اينكه چرا اطلاعات مربوط به تسليحات كشتار جمعي عراق اشتباه شده است، گفت: اگر ما در اين جهان اطلاعات كه جهان بسيار خطرناكي است، زندگي مي كنيم، بايد با تامل به منشاء اطلاعات دست يابيم.

رامسفلد در ادامه افزود اطلاعات به طور كلي اشتباه نبوده است و بايد براي اثبات درستي آن صبر بيشتري داشت.

