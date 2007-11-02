شهرک تخصصی فرآوری سنگ در خراسان جنوبی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عیسی فرهادی ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی کشور افزود: با توجه به وجود معادن غنی در سربیشه و نهبندان 358 میلیون تومان برای عملیات زیرساختی این کارخانه ها در شهرک تخصصی سنگ منظور شده است.

وی گفت: اعتبارات امنیتی خراسان جنوبی در سال جاری هفت میلیارد تومان است که این میزان معادل اعتبارات مرزی سال گذشته کشور است.

فرهادی افزود: این اعتبار در جهت تقویت بنیه رفاهی مرز نشینان که از سیاست های دولت نهم است و در بخش های آب، برق، راه، پاسگاه ها و خانه های سازمانی استفاده می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی از ایجاد شهرک در حاشیه کمربند سبز امنیتی استان خبر داد و گفت: این فعالیت ها و ایجاد این شهرک مشکل اشتغال مرزنشینان را حل می کند.

فرهادی در خصوص اقدامات دولت نهم در روستاهای محروم استان گفت: روستای درح شهرستان سربیشه از محروم ترین روستاهای کشور بوده است که با خدمات دولت چهره این روستا تا دو، سه سال آینده کاملاً تغییر خواهد کرد.

به گفته وی واگذاری 221 دستگاه آمبولانس، دو هزار و 400 دستگاه نیسان بار برای شبانه روزی ها، آماده سازی بافت قدیم، ساخت مجموعه ورزشی، ساخت واحد های مسکن روستایی با آزاد سازی زمین برای این امر و 360 میلیون تومان عمل جراحی رایگان از جمله اقدامات مهم دولت نهم طی دو سال گذشته و در راستای برطرف شدن محرومیت در منطقه درح سربیشه است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان جنوبی گفت: بیش از 99 درصد مردم روستاهای این منطقه سهام عدالت دریافت کرده اند.