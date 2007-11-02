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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۵:۵۶

/هفته دوازدهم جام خلیج فارس/

ابومسلم از استقلال اهواز پیش است / تساوی در دربی گیلان در پایان نیمه اول

هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعتی پیش با برگزاری پنج بازی آغاز شده است که با برتری ابومسلم مقابل استقلال اهواز و صنعت نفت آبادان برابر برق شیراز در نیمه اول همراه بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از مهمترین بازی های امروز تیم های پگاه گیلان و ملوان بندرانزلی در یکی ازحساس ترین بازیهای این هفته از ساعت 15 در ورزشگاه عضدی رشت به مصاف هم رفته اند که حاصل تلاش آنها در پایان نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید.

- نتایج دیدارهای امروز لیگ برتر تا پایان نیمه اول به شرح زیراست :

* راه آهن تهران 2 - ذوب آهن اصفهان یک
گل ها: امین ترکاشوند (36) و علیرضانورمحمدی (45) برای راه آهن و علیرضا محمد (35- گل به خودی) برای ذوب آهن

* مقاومت سپاسی شیراز صفر- پاس همدان صفر

*  ابومسلم مشهد یک - استقلال اهواز صفر
گل: ایوان پتروویچ (36)

* صنعت نفت آبادان یک - برق شیرازصفر
گل: صابرمیرقربانی (10)

* پگاه گیلان صفر- ملوان بندرانزلی صفر

کد مطلب 579507

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