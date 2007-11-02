پیشرفته ترین مدرک بدنسازی فیفا برای پزشک ایرانی

به گزارش خبرنگارمهر، درپایان کلاس 4 روزه پیشرفته بدنسازی در کانادا که آخرین مرحله این دوره تخصصی 2 ساله بود، سعید آلوسی موفق شد با کسب نمرات لازم در امتحانات عملی، تئوری و تست پزشکی، مدرک A پیشرفته ترین دوره بدنسازی جهان را ازکمیته آمورش فیفا دریافت کند.

برپایه این گزارش، آلوسی پس از طی دوره های مقدماتی این کلاس پیشرفته در کشورهای آمریکا، انگلستان، سوئد، فرانسه، هلند و لهستان در امتحانات دوره نهایی که در شهر ونکوور کانادا برگزار شد، نمره لازم را کسب کرده تا نخستین پزشک آسیایی نام بگیرد که به این مدرک معتبر بین المللی دست یافته است.

وی که درسال 2004 عضو تیم پزشکی - بدنسازی تیم فوتبال یونان قهرمان جام ملتهای اروپا بود، در جام ملتهای آسیا هم نقش مهمی در رفع آسیب دیدگی بازیکنان مصدوم تیم ملی و آمادگی بدنی شاگردان قلعه نویی داشت و در حال حاضر هم در تیم پزشکی - بدنسازی استیل آذین تهران فعالیت می کند.

آلوسی درگفتگو با مهر، با بیان این موضوع که بسیار خوشحال است که به عنوان نخستین پزشک ایرانی و آسیایی به این عنوان دست یافته است، گفت: پس از پشت سرگذاشتن دوره های مختلف در 2 سال گذشته، با گرفتن این مدرک مزد زحماتم را گرفتم.

وی اضافه کرد: از مسئولان استیل آذین و خصوصا آقایان علی پروین و هدایتی که در این مدت به من کمک کردند تا بتوانم با شرکت در کلاس های مختلف، به این مدرک بین المللی دست یابم، تشکر می کنم.

آلوسی درپایان تاکید کرد: از روز شنبه در کلاس عالی تربیت بدنی که در کمیته ملی المپیک برگزار می شود، شرکت خواهم کرد.